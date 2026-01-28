Dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

„Antradienį, 23:18 val. dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, įvesti laikini oro erdvė ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai Vilniaus oro uosto operacijoms įvesti iki 00:18 val“, – rašoma pranešime.
Ribojimai oro uoste antradienį pirmą kartą buvo įvesti 19.05 val, o oro erdvė atidaryta 20.24 val.
Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.
Vakaris Vingilis
