 Dėl kontrabandinių balionų grėsmės stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

2026-01-27 19:53
Vakaris Vingilis (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės daugiau nei po mėnesio pertraukos antradienį vakare apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės stabdomas Vilniaus oro uosto darbas / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, stebimų pavojingoje zonoje navigacinių atžymų, būdingų balionams bei siekiant užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto apribota nuo 19.05 iki 20.05 val. Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu. Keleivių prašome sekti oro uosto ir savo skrydžių operatorių informaciją“, – praneša NKVC.

„Keleivius, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, Lietuvos oro uostai (LTOU) kviečia tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje“, – pažymėjo centras.

Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.

BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.

 

Šiame straipsnyje:
kontrabandiniai balionai
Vilniaus oro uostas
hibridinė Minsko ataka
stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

