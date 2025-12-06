Dėl kontrabandinių balionų grėsmės stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, stebimų pavojingoje zonoje navigacinių atžymų, būdingų balionams bei siekiant užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto apribota nuo 18.06 iki 21.05 valandos“, – praneša NKVC.
„Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu“, – pažymėjo centras.
Keleivius, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, Lietuvos oro uostai (LTOU) kviečia tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje.
Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas trečiadienį vakare ir ketvirtadienį naktį. Vilniaus oro uostas per naktį tuomet buvo uždarytas tris kartus.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
