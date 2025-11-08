 Dėl kontrabandinių balionų grėsmės laikinai stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

2025-11-08 21:05
Paulius Perminas (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės šeštadienio vakarą laikinai stabdomas Vilniaus oro uosto darbas.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės laikinai stabdomas Vilniaus oro uosto darbas / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

„Šįvakar 20.45 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) Vilniaus oro uosto kryptimi“, – nurodo oro uostas.

Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23.45 val., jie gali būti atšaukti, atsižvelgiant į vėjo kryptį ir kontrabandinių balionų judėjimą.

Pastarąjį kartą maždaug 30 minučių sostinės oro uostas buvo uždarytas trečiadienio rytą, tiesa, tuomet tai padaryta pastebėjus droną.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės darbas laikinai sustabdytas spalio 30-ąją.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

Tuo metu A. Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.

