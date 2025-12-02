Atnaujintame „Tapk vilniečiu“ dovanų rinkinyje – 21 pasiūlymas

Vilniaus miesto savivaldybė gyvenančius sostinėje ragina būti pilietiškiems ir sąžiningiems – prisideklaruoti ten, kur gyvena faktiškai. Tokiu atveju kiekvieno sumokamas gyventojų pajamų mokestis (GPM) yra skiriamas miestui, kurio paslaugomis naudojasi kasdien. Tai yra vienas svarbiausių šaltinių, leidžiančių užtikrinti kokybiškas paslaugas mieste: investuoti į viešojo transporto modernizavimą, mokyklų bei darželių statymą, kokybiškų sveikatos paslaugų suteikimą.
Asmenys, norintys gauti skatinamąsias priemones, iki gruodžio 31 d. turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje, o tada užpildyti specialią paraišką www.tapkvilnieciu.lt. Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Naujiems oficialiems vilniečiams – daugiau nei 20 dovanų rinkinys
Prie kampanijos jungiasi dar daugiau verslų, skatinančių prisidėti prie geresnio Vilniaus kūrimo. Jie dovanų rinkinį išplėtė iki 21 pasiūlymo, kuriais galės pasinaudoti oficialiais vilniečiais tapę gyventojai.
Naujausias dovanas prideda „Džiaugsmo klinika“, dovanodama tyrimų paketą, „Bolt“ skiria tris skirtingas dovanas: 50 proc. nuolaidą pavežėjimo paslaugomis naudojantis pirmą kartą, 7 Eur nuolaidą pirmai kelionei „Bolt Drive“ automobiliu bei 30 proc. nuolaidą dviem kelionėms paspirtukais.
Prie kampanijos taip pat jungiasi „Moki-Veži“, suteikdami 5 proc. nuolaidą perkantiems internetu, bei „Knygos.lt“, kurie skiria 7 proc. papildomą nuolaidą knygynuose. Galiausiai, „Spark“ prie gausaus dovanų rinkinio prideda 15 Eur kuponą pirmajai kelionei jų automobiliais.
Kiek anksčiau savo dovanas pasiūlė ir kiti verslai. Fantazijos.lt naujiems vilniečiams siūlo staigmeną iš savo asortimento, 15min.lt skiria nemokamą 3 mėn. prenumeratą. Taip pat nemokamą 3 mėn. „Wolt+“ narystę naujiems vartotojams suteikia „Wolt“. „Ride“ dovanoja 10 Eur kuponą kelionėms dviračiais bei paspirtukais, o „Circle K“ vaišina didžiausiu puodeliu kavos. Draudimo bendrovė „Balcia“ skiria 25 proc. nuolaidą savo paslaugoms. „Go3“ televizija suteikia išskirtinį pasiūlymą, į kurį įeis bene visas jų siūlomas turinys ir pramogos.
Rinkinyje taip pat gausus sportinių veiklų pasirinkimas: pridedami kvietimai į „Ryto“ bei Vilniaus „Žalgirio“ rungtynes, „Impuls“ siūlo nemokamą apsilankymą jų sporto klube, „Lemon Gym“ suteikia 7 dienų klubo narystę.
Savivaldybės įmonės savo ruožtu skiria 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų, 1 kelionės bilietą sostinės elektriniu laivu, 2 kvietimus į „Skalvijos“ kino centrą bei 1 kvietimą į Lazdynų baseiną.
Šias dovanas gaus visi, kurie nuo rugsėjo 25 d. iki gruodžio 31 d. Vilniuje deklaruos gyvenamąją vietą ir užpildys specialią paraišką svetainėje tapkvilnieciu.lt.
Dovanų rinkiniai bus išsiunčiami sausio mėnesį, paraiškos formoje nurodytais el. paštais.
Deklaruoti lengviau, nei galvojate
Gyvenamosios vietos deklaravimas yra apipintas įvairiais mitais, tačiau šis procesas nėra sudėtingas – tai galima padaryti tiek internetu, tiek atvykus fiziškai į seniūniją arba savivaldybę.
Jei nuomojatės butą ir turite nuomos sutartį, ją atsinešus į seniūniją ar savivaldybę galima deklaruoti gyvenamąją vietą be papildomo savininko sutikimo. Jo prireiks tik tuo atveju, jei norėsite deklaruoti internetu.
Norėdami deklaruoti gyvenamąją vietą bendrabutyje, su nuomos sutartimi atvykite į artimiausią seniūniją arba Vilniaus miesto savivaldybę ir darbuotojas jus užregistruos.
Gyvenamą vietą kampanijos laikotarpiu galima keisti kiek tik nori kartų, svarbiausia, kad ji liktų Vilniaus miesto savivaldybės ribose.
Detalias instrukcijas, kaip tai padaryti, rasite tapkvilnieciu.lt puslapio apačioje. Svarbu nepraleisti galimybės – pasiūlymas galioja tik iki gruodžio 31 d.
Piniginė kompensacija bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 Eur per metus.
Išmokos bus mokamos dviem etapais:
Pirmoji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2026 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Antroji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2027 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Daugiau informacijos apie kampaniją ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus – tapkvilnieciu.lt.
