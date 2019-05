Atnaujintame Mokytojų namų kiemelyje – „Vasaros terasos“ atidarymas su Beatrich

30-ąjį sezoną skaičiuojanti Vilniaus mokytojų namų „Vasaros terasa“ pasitiko visiškai atsinaujinusi – sostinės savivaldybė pasirūpino nauja kiemo danga, moderniai apšvietė kiemo erdves, paklojo naujus vamzdynus, atnaujino kitas viešojo naudojimo patalpas.

Šiems darbams miestas skyrė beveik 350 tūkst. eurų.



Atnaujintoje terasoje pirmoji pasirodė populiari Lietuvoje ir užsienyje atlikėja Beatrich. Koncertų po atviru dangum išsiilgusią publiką pasveikino Vilniaus meras Remigijus Šimašius.



„Vilniečių pamėgta vieta tapo kur kas patogesnė, jaukesnė ir talpesnė. Tikiuosi sutvarkytas kiemelis į kultūrinius renginius pritrauks dar daugiau lankytojų. Senamiesčio širdyje įsikūrę Vilniaus mokytojų namai su jaukia terasa visada buvo įvairių renginių, sambūrių židinys, šeimų su vaikais pamėgta vieta. Tokie ir turi būti tikri Mokytojų namai – atviri visiems ir pilni šurmulio. Už atvirumą, nuolatinį renginių srautą ir bendrystę galima padėkoti Mokytojų namų vadovei ir visai komandai. Linkiu daug saulėtų dienų, kad šioje terasoje suplanuotas renginių maratonas būtų sėkmingas, o vasara tęstųsi kuo ilgiau“, – sveikino sostinės meras Remigijus Šimašius.



Vilniaus mokytojų namai savo iniciatyva ir bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis, verslininkais, koncertų organizatoriais šiam sezonui (gegužės–rugsėjo mėnesiais) jau yra suplanavę daugiau kaip 150 įvairių veiklų: koncertų, meninių dirbtuvių–blusturgių, edukacinių, labdaros projektų ir kt. Bus ir tradicinių, vilniečių pamėgtų renginių: atsisveikinimas su Kalėdų eglutėmis, Užgavėnės, Atvelykio labdaros mugė, Lietuvos senjorų dainų šventė, Pasakų pavasaris, Kultūros naktis ir kt.



Renginiai nuo šiol vyks gražioje ir sutvarkytoje erdvėje, kuri tapo daug šviesesnė: buvo atnaujinti vamzdynai, šuliniai, atliktas nusidėvėjusių elektros tinklų remontas. Kiemas ir fasadas moderniai apšviestas, pakeisti kiemelio nuolydžiai ir atnaujinta grindinio danga, renovuotas tualetas. Projektavimą, techninę priežiūrą ir darbus apmokėjo savivaldybė.