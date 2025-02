Atidaromas po gaisro atstatytas „Ecoservice“ rūšiavimo centras

Anot įmonės, centre įrengta pažangiausia atliekų rūšiavimo įranga su 9 optiniais separatoriais ir dirbtiniu intelektu, be to, įrengta priešgaisrinė sistema, kuri per 10 minučių gali užpildyti putomis visą gamybos patalpą.

2023 metų rugpjūčio 5 dieną kilusio gaisro metu buvo sunaikintas bendrovės pastatas, atliekų rūšiavimo įranga bei dalis atsargų.

Bendrovė iš draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Latvijos teisme reikalauja 13,55 mln. eurų kompensacijos už dėl gaisro patirtą žalą.