Vilniuje prasideda Kaziuko mugė

Pasak organizatorių, jos kultūrinę programą šiek tiek pakoregavo koronaviruso grėsmė, tačiau dauguma renginių įvyks.

Pasak sostinės vicemerės Editos Tamošiūnaitės, atsisakyta renginių uždarose patalpose.

Kaip ir planuota, penktadienį mugė prasidės teatralizuotomis eitynėmis – Šv. Kazimierą lydės amatininkų gildijų atstovai, karietomis važiuos miestelėnai, nepasiduoti virusams kvies šaukliai.

Nuo Lukiškių aikštės eitynių dalyviai keliaus į Katedros aikštę, kur vyks atidarymo koncertas „Virsmas“.

„Atlikėjai autentiškas aukštaičių, dzūkų, suvalkiečių, žemaičių ir Mažosios Lietuvos gyventojų dainas pažadino nauju skambesiu – viskas bus nauja, negirdėta, bet tikrai atpažįstama. Tiek šis renginys, tiek visi kiti vyks po atviru dangumi, todėl raginame prisijungti, o gerai leidžiant laiką nepamiršti specialistų rekomendacijų – tinkamai ir dažnai dezinfekuoti rankas, sveikintis iš tolo mojant“, – sakė E. Tamošiūnaitė.

Prekyba tradiciškai vyks Gedimino prospekte, T. Vrublevskio, Šventaragio, B. Radvilaitės, Maironio, Pilies, Didžiojoje ir Vokiečių gatvėse, Katedros ir Rotušės aikštėse.

Čia savo gaminius pristatys daugiau kaip 1500 amatininkų bei ūkininkų iš Lietuvos bei kaimyninių šalių.

Be to, šiemet Kaziuko mugė taps pirmuoju renginiu Vilniuje be plastikinių vienkartinių indų.

Mugė baigsis sekmadienį.

Mugės tradicija kilo iš šventojo karalaičio Kazimiero procesijų, rengiamų nuo 1604 metų. Ji vyksta kasmet, artimiausią savaitgalį iki Šv. Kazimiero dienos, kovo 4 dienos.