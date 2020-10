Vilniuje – atgijusi kino industrija

Pasak Vilniaus kino biuro direktorės Jūratės Pazikaitės, kino kūrėjai stipriai nukentėjo dėl karantino, tad, pagaliau gavus galimybę atnaujinti darbus, visi kino pasaulio žmonės su užsidegimu pradėjo filmavimus. „Labai norisi išlaikyti tą entuziazmą ir kūrybinį užsidegimą, vėl viskas grįžta į savo vėžes, tad labai tikimės sulaukti ir palaikymo bei supratimo iš gyventojų, kuriems dėl filmavimų tenka šiek tiek pakoreguoti savo įprastus kasdienius maršrutus ar automobilių statymo vietas“, – sako J. Pazikaitė, kviečianti nepamiršti ir ekonominės vertės, kurią sukuria į Lietuvą atvykstantys kino kūrėjai.

Šiuo metu Vilniuje dirba švedų serialo „Max Anger – with One Eye Open“ kūrėjai, neslepiantys džiaugsmo Vilniuje suradę tiek daug reikalingų lokacijų. „Surasti tinkamas filmo ar serialo vietas yra vienas iš svarbiausių ir sudėtingiausių filmų kūrimo aspektų. Mūsų atveju, reikėjo surasti daug skirtingų vietų istorijai, kurios veiksmas vyksta Sankt Peterburge ir Stokholme 1996 m. ir 1943 m. Pasinaudoję kolegų rekomendacijomis, didžiausią lokacijų spektrą radome Vilniuje. Savo džiaugsmui pamatėme, kad vaizdingas senamiestis kartu su modernesnėmis miesto dalimis ir išskirtiniais sovietiniais gyvenamaisiais rajonais labai gerai tiks įgyvendinti mūsų idėjas.

Vienoje vietoje surasti tokią lokacijų įvairovę yra puikus dalykas. Bet patrauklus ir Vilniaus dydis: nereikia ilgo, daug laiko ir finansų reikalaujančio aktorių, komandos ir įrangos transportavimo į filmavimo vietas. Prie šių dalykų pridėjus tai, kad galime samdyti vietinius kino profesionalus, turinčius tarptautinės kino gamybos patirties, lėmė, kad Vilnius tapo laimėtoju ieškant idealios geografinės bazės mūsų serialo kūrimui. Labai ačiū vilniečiams! Taip pat dėkojame Vilniaus savivaldybei ir Vilniaus kino biurui už didžiulę paramą, kurią gauname šio pastatymo metu“, – savo atradimais Vilniuje dalinosi „Nice Drama“ prodiuseris Janas Marnellis.

Be šio serialo, Vilniuje filmuojami dar du švedų kriminaliniai serialai „Clark“ ir „The Truth Will Out“ bei lietuviški filmai „Techno mama“, „Sekretas“, „9 žingsnis“, vyksta pasiruošimas režisieriaus Vytauto Tinterio ilgo metro filmui „My Lithuanian Dream“ bei kitiems užsienio projektams. Intensyvų rudens filmavimų grafiką lemia tai, kad šiuo metu kuriami filmai, kurie dėl pandemijos buvo perkelti iš pavasario, ir tie, kurie jau anksčiau buvo suplanuoti filmuoti rudenį. Be to, darbų trukmę pailgina saugumo priemonių įgyvendinimas filmavimo aikštelėse. Tam skiriamas didelis dėmesys.

Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai šį rudenį kartais galės pasijusti tarsi veiksmo filme, nes visų užsienio serialų istorijos susijusios su policijos tyrėjų darbu, „šaltosiomis bylomis“, detektyvais. Jei ne vienur, tai kitur praeiviai gali išvysti kaskadinius triukus, išgirsti veiksmo filmų garso efektus ir pamatyti kino dailininkų kurtą spec. tarnybų atributiką.

Vilniaus kino biuras informuoja visuomenę apie filmuose numatytas šaudymų ir suėmimų scenas, trumpalaikį eismo ribojimą filmavimų metu ir filmavimą gyventojų kiemuose spalio 5–11 dienomis.