Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – J. Galkaus paroda „Ne tik gatvei...“

„Plakatas – dailės kūrinys, bet ne muziejui, o gatvei“, – taip maestro J. Galkus apibūdino nevienareikšmį ilgus metus jo puoselėto žanro paskirtį. Ilgai vyravo nuostata, esą plakatas – vienadienis gatvės reiškinys, kurio tikslas – perteikti kiekvienam vartotojui prieinamą, greitai „suvirškinamą“ informaciją.

Kai informacija tapdavo nebeaktuali, plakatai dingdavo kartu su juose skelbtais įvykiais – niekas nesusimąstydavo apie jų išliekamąją vertę. Šiandien, sparčiai kintant kūrybos technologijoms, reklamai užvaldant vis daugiau erdvių, keičiasi ir požiūris į plakatą. Diskusijos apie grafinės reklamos meniškumo kriterijus skatina versti plakato istorijos puslapius, atidžiau įsižiūrėti į sukurtus geriausius pavyzdžius.

Lietuviško plakato negalėtume įsivaizduoti be J. Galkaus. Jis – vienas ryškiausių šio žanro atstovų, XX a. antrojoje pusėje meninėmis inovacijomis spartinęs modernėjimo procesus, padėjęs formuoti lietuviško plakato mokyklą, atstovavęs Lietuvos menui svarbiose tarptautinėse parodose. Daugelis jo plakatų ir šiandien neprarado aktualumo. J. Galkus sukūrė per 500 plakatų, iš kurių maždaug penktadalis rodomas parodoje.

Pristatyta kolekcija siekiama atspindėti dailininko kūrybinės raiškos įvairovę bei žanro gyvybingumą, padėjusį sudėtingomis sąlygomis pasiekti aukštą meninį lygį. Greta spausdintų plakatų pristatomi originalūs guašu atlikti plakatų projektai, geriau perteikiantys autentiškus autoriaus braižo ypatumus: spalvos kokybę, piešinio niuansus. Be to, žiūrovas gali susipažinti ir su tais plakatais, kurie dėl įvairių priežasčių nebuvo išleisti. Kolekciją gausiai papildo iki šiol nepublikuoti eskizai, atskleidžiantys slaptą menininko kūrybinę virtuvę ir duodantys raktą į nuodugnesnį kūrinių suvokimą.

Vienas svarbių kūrybos barų – knygų dizainas, kurį dailininkas puoselėjo ne vienerius metus, apipavidalino per 100 knygų. Jo dirbtuvėje gimė ir proginiai atvirukai, programėlės, kvietimai. Be to, jis buvo vienas iš pirmųjų, sovietmečiu kūręs logotipus, ir dabar sėkmingai tęsia šį darbą. Itin svarbi J. Galkaus kūrybos sritis – heraldika. Susidomėjęs ja dar jaunystėje, jis aktyviai kuria Lietuvos miestų herbus, Vyčio projektus.

Reikšmingi J. Galkaus istoriniai tyrimai: jis – vienintelis, taip nuosekliai tyrinėjęs Lietuvos plakato istoriją, šia tema išleidęs tris knygas, taip pat daug nuveikė heraldikos, numizmatikos, bonistikos srityse, surinko unikalią medžiagą apie Lietuvos Respublikos herbą Vytį.

Dailininko kūrybinės sritys parodoje pristatomos penkiose teminėse dalyse, kuriomis siekiama atskleisti įvairiapusę autoriaus kūrybą, jos formavimosi sąlygas permainingais laikais. Skirtingas menines sritis ir temas parodoje jungia ryškėjantis J. Galkaus kūrybos principas – atvirumas naujovėms, kartu nepamirštant pamatinių kūrybos vertybių.

Paroda veiks iki 2020 m. balandžio 12 dienos.

Parodos kuratorės: Gražina Gurnevičiūtė ir Živilė Intaitė.

Parodos architektas Vytautas Puzeras.