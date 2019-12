Šventinį koncertų turą pradėjusi J. Šeduikytė prakalbo apie nuostabią Kalėdų dovaną

„Ačiū už superinę atmosferą ir kad šventėms buvome kartu! Man tai buvo pati geriausia turo pradžia ir nuostabi Kalėdų dovana“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Jurga, pasidalinusi kadru iš pirmojo koncerto.

Pasirodymo metu muzikantai stebino publiką naujomis kūrinių „Aukso pieva“, „Aš esu tiktai jei tu esi“, „No Pain No Gain“ aranžuotėmis su džiazo prieskoniu. Jurga pirmą kartą gyvai atliko dvi visiškai naujas savo dainas – „Kelionė laiku“ ir „Švyturiai“.

Ir, žinoma, pažėrė žymiausius savo hitus – „Nebijok“, „Instrukcija“, „Smėlio žmonės“, „Dance“, „Rykliai ir vilkolakiai“ ir kitus. Į savo programą dainininkė įtraukė ir Algirdo Kaušpėdo bei Viktoro Diawaros grupės „KAnDIs“ kūrinį „Už poliarinio rato“ – kaip pati prisipažino, pastaruoju metu vieną jai gražiausių lietuviškų dainų.

Jurga | Kelionė laiku:

Šventiniam turui Jurgos grupės sudėtį papildė Justo Kulikausko violončelė ir Kotrynos Stasikėlės pritariantis vokalas. Scenografijai muzikantai pasirinko šventišką lempučių užuolaidą ir disco gaublius. Scenoje per kelias dainas buvo galima išvysti ir šokėjo Mariaus Eidrigevičiaus-Arni pasirodymą.

Artipilnės Palangos koncertų salės publika sulaukė net dviejų muzikantų bisų. Buvo išpakuotos kalėdinės staigmenos, kai nuskambėjo „Kardiofono“ hito „Kalėdų eglutė“ džiazinė versija ir Vaughno Monroe bei Franko Sinatra’os išpopuliarintas kūrinys „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“.

Įpusėjusi šią dainą Jurga mikrofoną perdavė grupės bosininkui Ryčiui Vasiliauskui, o pati pasileido šokti su gitaristu Kazimieru Povilaičiu. Publika plojo stovėdama, tačiau ir tai buvo ne pabaiga. Koncerto finalui muzikantai ištraukė dar vieną staigmeną ir visiems palinkėjo sėkmingų Naujų metų atlikdami taip pavadintą grupės „Antis“ dainą.

Jau šiandien Jurga su grupe koncertuos Šiauliuose „Saulėje“, sekmadienį pasirodys Kaune, „Renginių oazėje“ ir sausio 1 dieną sugros du koncertus Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, į kuriuos paleista papildomų bilietų prekyba.