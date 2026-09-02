Sostinėje – mėnuo kultūrinių patirčių: prasideda renginių ciklas „Meilė, atmintis ir paveldas“

Pasak Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriaus Sergejaus Kanovičiaus, šių metų renginiai skirti atkreipti dėmesį į kultūrinį palikimą kaip gyvą ryšį tarp praeities ir dabarties, kuris atsiskleidžia ne tik muziejų ekspozicijose, bet ir žmonių kasdienybėje.
„Norėtume, kad žydų kultūros renginiai taptų galimybe suvokti Lietuvos žydų istoriją ne kaip muziejinės vitrinos eksponatą, o gyvą bendros istorijos liudytoją. Meilė vienija gyvus ir išėjusius. Prisimindami išėjusius, jų šeimų ar meilės istorijas, tiesiame nematomą, bet patį tvirčiausią tiltą tarp mūsų gyvenimo ir istorinės atminties“, – sakė S. Kanovičius.
Nuo genealoginių paieškų iki šeimos relikvijų išsaugojimo
Rugsėjo 6-ąją dėmesys bus skiriamas asmeninei ir šeimos istorijai. Programos dalyviai galės sužinoti, kaip pradėti genealoginius tyrimus, kokie archyviniai šaltiniai padeda atsekti šeimos kilmę, giminystės ryšius bei atrasti primirštus šeimos istorijos puslapius. Įvadą į genealogijos paieškas ves Lietuvos valstybės istorijos archyvo specialistė Raminta Bindokaitė.
Ieškant savo šaknų dažnai atrandami ne tik dokumentai, bet ir šeimoje išsaugoti daiktai. Muziejus lankytojus kvies atsinešti nuotraukas, laiškus, knygas, tekstilę ar kitas šeimos relikvijas ir pasikonsultuoti su restauratorėmis bei prevencinio konservavimo specialistėmis. Jos patars, kaip tinkamai prižiūrėti ir išsaugoti vertingus daiktus.
Renginyje bus galima iš arti pamatyti, kaip atrodo Lietuvos žydų tradicijos ir kulinarinis paveldas. Interaktyvios edukacijos metu miesto gyventojai ir svečiai susipažins su Lietuvos žydų virtuve, košerinės mitybos principais ir šventinių patiekalų reikšmėmis, o susitikimą vainikuos tradicinių beigelių degustacija.
Šių metų Europos žydų kultūros dienų tema „Meilė“ taip pat atsiskleis paskaitoje „Meilė žydų akimis“, kurioje edukatorė Natalja Cheifec skatins pažvelgti į šį universalų jausmą per žydų vertybių prizmę.
Kultūrą bus galima ne tik pažinti, bet ir patirti
Renginių ciklas „Meilė, atmintis ir paveldas“ siekia parodyti, kad meno pasaulį galima atrasti per kiną, muziką, judesį ir gyvą bendravimą su muziejaus specialistais.
Ekskursijos „Meilės istorijos Samuelio Bako muziejuje“ metu dalyviai išgirs pasakojimus apie drąsą, atsidavimą, netektis ir išsigelbėjimą patyrusių žmonių likimus, o muziejaus vyr. kuratorė Ieva Šadzevičienė pristatys jai artimiausius Samuelio Bako, Savickių šeimos ir Jacques'o Lipchitzo kūrinius bei jų istorijas.
Programą taip pat papildys Izraelio kultūrai skirti renginiai. Žiūrovai turės galimybę pamatyti tarptautinį pripažinimą pelniusį filmą „Štai ir mes“, rodomą bendradarbiaujant su Izraelio ambasada Lietuvoje bei dalyvauti izraelietiškų šokių pamokoje su choreografe Julija Patashnik.
Menui skirta programos dalis tęsis ne tik Vilniuje, bet ir Druskininkuose
Meno gerbėjus programa pakvies ne tik į Vilnių, bet ir į Druskininkus, kur dėmesys bus skiriamas vienam garsiausių pasaulio litvakų Jacques'ui Lipchitzui. Lankytojai galės išgirsti pasaulinio garso skulptoriaus gyvenimo istoriją, išvysti jo kūrybą bei dalyvauti ekskursijose po parodą „Jacques Lipchitz. Skulptūros–piligrimai“, kurioje pirmą kartą Lietuvoje pristatomi kūriniai iš Valensijos modernaus meno instituto (IVAM) kolekcijos.
Renginiai vyks Samuelio Bako muziejuje, Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejuje Vilniuje bei Žako Lipšico muziejuje Druskininkuose.
Daugiau informacijos apie programą ir registracijos nuorodos skelbiamos Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus interneto svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose.
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