Pirmame rudens „Balkanaktyje“ – ir prancūzas DJ Click

Šįkart „Baltic Balkan“ spalio 4-ąją skambės naujoje erdvėje, bare „Naujuose vėjuose“, o spalio 5 dieną išjudins Kauno publiką, vakarėlis vyks „O kodėl ne?“.

„Tradiciškai laukia intensyvus ruduo, spalį ir lapkritį „Baltic Balkan“ vakarėliai būna patys didžiausi. Pirmą kartą koncertuosime „Naujuose Vėjuose“ – tikimės, kad ši vieta pasiteisins ir ateityje turėsime pastovią savo erdvę“, – likus dienai iki pasirodymo kalbėjo grupės nariai.

Kolektyvo gerbėjai jau priprato „Balkanakčio“ scenoje matyti ir išskirtinių svečių, todėl ne išimtis ir artimiausi du renginiai – į Lietuvą iš Prancūzijos jau atskrido daugelio pamėgtas DJ Click, čia jis ruošia naują programą.

„DJ Click čia vieši jau ketvirtą kartą, jis jau tapo geru mūsų bičiuliu. O ir mes Prancūzijoje drauge su juo ne kartą grojome – ir Paryžiuje, ir Leone, kur vyko didžiulis gipsy muzikos festivalis, ten jis buvo vienas iš programos direktorių. Bendraujame su juo labai intensyviai, net kūrinį bendrą esame įrašę“, – pasakojo „Baltic Balkan“.

Ar muzikantai drauge įrašys ir daugiau bendrų darbų – laiko klausimas, tačiau DJ Click šiomis dienomis Vilniuje nesnaudžia. Prancūzas į sostinę atvyko dar savaitės pradžioje – čia jis įrašinėja naują kūrinį, drauge su lietuvių muzikantais kuria elektroninę muziką įpindamas lietuviško folkloro motyvų.

„DJ Click yra gavęs Prancūzijos Kultūros ministerijos paramą – jis vyksta į skirtingas šalis ir jose įrašinėja muziką su tos šalies etno stiliaus muzikantais. Prancūzijoje jis taip pat veda radijo laidą, kur vėliau tuos kūrinius transliuoja, todėl, panašu, kad ten greitu metu skambės ir Lietuvoje įrašytas kūrinys“, – viliasi grupės nariai.

DJ Click visai neseniai išleido ir savo naują, jau ketvirtąjį albumą, todėl „Balkanaktyje“ veikiausiai galima tikėtis ir dar mažiau girdėtų jo kūrinių. „Kartais į pasirodymus jis atsiveža visokių keistų instrumentų, gal gyvai jie suskambės ir šįkart“, – intriguoja „Baltic Balkan“.

Rudeniui įpusėjus grupės lauks ir nauji koncertai užsienyje – jau spalį kolektyvas vyks į Liuksemburgą, kur dalyvaus kino festivalio „CinEast“ uždaryme, muzikiniu pasirodymu užbaigs šiemet lietuvių filmams dedikuotą festivalį.

Šiemet festivalyje buvo pristatyti net 7 skirtingo žanro lietuvių kūrėjų darbai, tarp jų – ir Marijos Kavtaradzės filmas „Išgyventi vasarą“, Ernesto Jankausko „Čia buvo Saša“, Karolio Kaupinio „Nova Lituania“, Aistės Žegulytės „Animus Animalis“, Vytauto Katkaus „Kolektyviniai sodai, Gintarės Parulytės „Is That, Like, Your Real Job?“ bei legendinis Raimundo Banionio „Vaikai iš Amerikos viešbučio“.

„Jau juokiamės, kad atidarėme įvairius kino festivalius Europoje, grojome Gala vakarėliuose. „CinEast“ kino festivalis – jau trečias, kuriame dalyvaujame, prieš tai buvo du Vysbadene ir Kosove“, – pasakojo „Baltic Balkan“.

Tuo tarpu lapkritį grupė kartu su švedais „Tibble Transsibiriska“ ruošia pasirodymą Stokholme, vėliau vyks į dar vieną, jau mažesnį Švedijos miestą.

„Stokholme „Tibble Transsibiriska“pristatys naują savo albumą, grosime drauge su jais. O vėliau turėsime pasirodymą jų kaime. Vyksime į visišką tundrą, todėl nežinome, kas ten laukia, bet bus įdomu. Ten, pasirodo, net yra kažkoks meškų parkas – būtinai aplankysime“, – linksmai kalbėjo „Baltic Balkan“.

Tačiau iki gastrolių užsienyje pirmiausia laukia pasirodymai Lietuvos publikai, spalio 4-ąją „Naujuose vėjuose“ Vilniuje, spalio 5-ąją – Kauno „O kodėl ne?“ erdvėje.