Piešinių parodoje Vilniuje – ateities prognozės

Gruodžio 13 dieną, penktadienį, 18 val., „Meno Niša“ kviečia į grupinės piešinių ir tapybos ant popieriaus parodos „Atgal į ateitį“ („Back to the Future“) atidarymą. Paroda veiks iki sausio 10 dienos.

Dažnai menininkų piešiniai, eskizai ar tapyba ant popieriaus ir jam artimų medžiagų tampa didžiuliais tapybos darbais, skulptūromis, instaliacijomis, o kartais taip ir lieka piešinio formate. Pasak „Meno Niša“ kuratorės Sonatos Baliuckaitės, vertinant pasaulines šiuolaikinio meno tendencijas, darbai ant popieriaus šiuo metu itin populiarūs.

„Pasaulyje jau senokai organizuojamos atskiros meno mugės, skirtos vien kūrybai ant popieriaus; mugėse dalyvauja pripažintos galerijos, menininkai. Net ir kitose tarptautinėse meno mugėse, kuriose pristatome galerijos „Meno Niša“ menininkus, sulaukėme didelio susidomėjimo būtent piešiniais. Norime šią tendenciją populiarinti ir Lietuvoje, pristatydami garsių lietuvių menininkų darbus”, – teigia galerijos kuratorė S.Baliuckaitė.

Idėją parodai pasiūliusi tapytoja dr. Jolanta Kyzikaitė teigė, kad kūryboje ji neskirsto ar tai piešinys, ar tapybos darbas. „Tai yra mano kūrinys, kuris tuo metu ateina būtent tokiu formatu“, – teigia menininkė. J.Kyzikaitė taip pat pabrėžė, kad nors Lietuvoje kolekcininkai yra įsigiję daugiausiai jos tapybos kūrinių, Vienos ir Berlyno meno mugėse buvo įvertinti jos piešiniai. Jų gana daug iškeliavo į reikšmingas Austrijos ir Vokietijos kolekcijas.

Parodoje „Back to the Future“ dalyvauja beveik visi galerijos „Meno niša“ atstovaujami menininkai: tapytojai, video kūrėjai ir skulptoriai. Šį kartą jie ir parodos kuratoriai. Tarp parodos dalyvių: Nacionalinės premijos laureatai tapytojai Rūta Katiliūtė ir Gintaras Makarevičius pristatys tapybą ant popieriaus, Evaldas Jansas – koliažus, bus rodomi Monikos Furmanos, Monikos Plentauskaitės akvareliniai piešiniai, Jolantos Kyzikaitės tapyba ant faneros, Jurgio Tarabildos, Gusto Jagmino, Konstantino Gaitanži, Pauliaus Šliaupos, Kęstučio Svirnelio kūriniai ant popieriaus, atlikti įvairiomis technikomis, nuo spalvotų pieštukų, tušinukų, akrilo iki aliejinės tapybos.

„Back to the Future“ tuo pačiu pažymi artėjančias Kalėdas ir yra puiki galimybė papuošti savo ar artimųjų namus naujais, mažo formato piešiniais, akvarelės darbais ar tapyba ant popieriaus už prieinamą kainą. Parodos atidarymo data simbolinė – mistifikuotas penktadienis, 13 diena, puikiai tinkanti parodos koncepcijai. Menininkai savo darbais prognozuos ateitį, kuri gali išsipildyti, arba ne. Paroda „Back to the Future“ yra „Meno Niša“ vykdomo projekto „Meno erdvė jauniems menininkams“ dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Galerijos rėmėja – Vilniaus miesto savivaldybė.

Paroda „Back to the Future“ galerijoje „Meno Niša“ veiks nuo gruodžio 13 iki sausio 10 dienos. „Meno Niša“ darbo laikas II-V 12-18 val ir VI 12-16 val. Galerija nedirbs gruodžio 24–26 d., 30, 31 d. ir sausio 1 d.