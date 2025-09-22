 Paskelbtas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo konkursas

2025-09-22 10:14
ELTOS inf.

Kultūros ministerija paskelbė Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo konkursą. 

Paskelbtas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo konkursas / Kultūros ministerijos nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė ministerija, pretendentų paraiškų bus laukiama iki šių metų spalio 10 dienos.

Tikimasi, kad naujasis teatro vadovas kurs ir viešai pristatys aukštos meninės vertės spektaklius, plės bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio kūrėjais, aktyviai prisidės prie moksleivių ir jaunimo pilietiškumo ugdymo, taip pat pritrauks ir ugdys jaunuosius kūrėjus.

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo kadencija trunka penkerius metus.

Nuo 2020 metų gruodžio teatrui vadovauja Simonas Keblas.

