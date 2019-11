Lietuvius vėl džiugins „Cirque du Soleil“: nukels į spontanišką teatro pasaulį

Lietuvos žiūrovai jau turėjo nemažai progų įsitikinti, kad kiekvienas „Cirque du Soleil“ šou yra unikalus ir stipriai skiriasi nuo iki tol matytų. „Corteo“ – dar vienas įrodymas, kad „Cirque du Soleil“ moka nustebinti. Šis šou išskirtinis ne tik savo techniniais sprendimais, bet ir meistriškai atliekamų akrobatinių numerių gausa. Būtent dėl pastarųjų „Cirque du Soleil“ labiausiai garbinamas visame pasaulyje.

„Corteo“ tarsi sujungia visas iki šiol Lietuvoje matytų „Cirque du Soleil“ šou stiprybes. Jis gražus kaip dar pavasarį „Siemens“ arenoje viešėjęs „Toruk – the First Flight“, jo metu skamba gyvai atliekama jaudinanti muzika kaip „Alegria“, jis spalvingas kaip „Quidam“, dramatiškas kaip „Varekai“, o akrobatinių numerių gausa ir sudėtingumu yra artimas klasikiniam „Cirque du Soleil“ šou „Saltimbanco“. Tai tarsi penki šou viename. Labai džiaugiamės, kad Lietuvos žiūrovai turės galimybę pamatyti būtent šį pasirodymą“, – sako „Corteo“ JAV stebėjęs „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.

Scenos koncepcija ir išdėstymas arenoje sukuria teatro atmosferą, kuri niekada anksčiau nebuvo naudota ir matyta „Cirque du Soleil“ areniniuose pasirodymuose. „Corteo“ scena primena vaizdą, matomą didžiojoje palapinėje, kai žiūrovai sėdi ne puslankiu, kaip buvo iki šiol matytuose „Corque du Soleil“ pasirodymuose „Siemens“ arenoje, o ratu, vieni prieš kitus, kaip cirko palapinėje. Eifelio bokšto įkvėpta scenografija ir meistrų rankomis išpieštos didžiulės užuolaidos scenai suteikia didingumo, o pačiam „Corteo“ – poetiško tono.

Unikalaus Daniele Finzi Pasca šou premjera didžiojoje palapinėje Monrealyje, Kanadoje, įvyko 2005 m. balandį. Nuo to laiko „Corteo“ sulaukė didžiulės sėkmės ir jau sužavėjo 9 milijonus žmonių 19-oje valstybių keturiuose kontinentuose.

„Corteo“, itališkai reiškiantis kortežą, tai džiaugsminga eisena, šventinis paradas, kurį įsivaizduoja klounas. Šou sujungia aktoriaus aistrą ir akrobatų gracingumą bei meistriškumą, kad žiūrovus nukeltų į linksmą, komišką ir spontanišką teatro pasaulį, esantį mistiškoje vietoje tarp dangaus ir žemės.

Centrinė šou figūra – Klounas – fotografuoja savo laidotuves, vykstančias tvyrant karnavalo atmosferai ir stebimas tylių bei rūpestingų angelų. Tarpusavyje derinant didelį ir mažą, juokingą ir tragišką, tobulumo magiją ir netobulumo žavesį, šou pabrėžiama Klouno stiprybė ir trapumas, taip pat jo išmintis ir gerumas. Per Klouno personažą atskleidžiamas žmogiškumas, kuris yra kiekviename iš mūsų. Šou skambanti ir lyriška, ir žaisminga muzika neša „Corteo“ per nesibaigiančią šventę, kurioje iliuzija erzina tikrovę.

„Corteo“ pasirodo 51 akrobatas, muzikantai, dainininkai ir aktoriai iš viso pasaulio. „Corteo“ bus jau šeštasis „Cirque du Soleil“ šou, kurį savo šalyje galės išvysti Lietuvos žiūrovai. Vilniaus „Siemens“ arenoje jau parodytas „Saltimbanco“, „Alegria“, „Quidam“, „Varekai“ ir „Toruk – the First Flight“. Juos sostinės arenoje matė per 100 tūkst. žiūrovų.

Vieša prekyba bilietais prasidės lapkričio 14 d. Bilietus platina „Tiketa“.

Pasirodymų tvarkaraštis:

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d., 2020 m. – 20 val.

Penktadienis, lapkričio 27 d., 2020 m. – 20 val.

Šeštadienis, lapkričio 28 d., 2020 m. – 20 val.

Sekmadienis, lapkričio 29 d., 2020 m. – 17 val.

Apie „Cirque du Soleil“

Vos 20 gatvės artistų susivienijo ir 1984 m. pradėjo veiklą po „Cirque du Soleil“ vėliava. Jie visiškai pakeitė cirko meną ir tapo šou pasirodymų lyderiais. Monrealyje, Kanadoje, įsikūrusio „Cirque du Soleil“ 42 šou jau matė daugiau nei 200 mln. žiūrovų beveik 450-yje miestų 60-yje valstybių. Bendrovėje dirba daugiau nei 4,5 tūkst. darbuotojų, tarp kurių yra apie 1400 pasirodymuose dalyvaujančių artistų iš beveik 70-ies valstybių. Šiuo metu pasaulyje rodoma 20 skirtingų „Cirque du Soleil“ šou.