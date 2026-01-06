Karūnuota meistrystė: Trijų Karalių dieną paskelbti geriausi metų tautodailininkai

Šiais metais tradicinei konkursinei liaudies dailės parodai „Aukso vainikas“ pristatyta per 500 tautodailininkų kūrinių, greta naujausių darbų eksponuota ir ankstesnių metų laureatų kūryba, leidusi pažvelgti į liaudies dailės tradicijų kaitą ir gyvybingą jų tąsą per du dešimtmečius.
Konkurso komisija, sudaryta iš žinomų šalies menotyrininkų, tautodailės plėtotojų, išrinko ir geriausiais metų meistrais paskelbė medžio drožėją Adolfą Andriejų Viluckį iš Kretingos, liaudies instrumentų meistrą Alfredą Lučinską iš Alksnėnų (Plungės r.) ir margučių margintoją Jurgitą Zinkienę iš Mastaičių (Kauno r.)
Iškilmių dalyvius sveikino kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius dr. Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Trakų rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos regioninių skyrių ir bendrijų nariai, menotyrininkai, iškilūs visuomenės, kultūros veikėjai.
„Kiekvienas liaudies menas yra tarsi poezija, kylanti iš širdies gelmių ir tautinės tapatybės, užkoduotos kiekvieno mūsų savastyje. Išties liaudies menas Lietuvoje nėra tik praeities paveldas, bet ir šiandien kuriama, nuolat atsinaujinanti tradicija, atgimstanti nauja forma bei išraiška. Daugybė šioje parodoje eksponuojamų darbų atskleidžia nepaprastą mūsų tautodailininkų meistriškumą, kūrybinę įvairovę ir gilų ryšį su etniniu paveldu. Nuo skulptūros, tekstilės ar keramikos iki margučių, verbų ir sodų – visa ši kūrinių panorama liudija gyvąsias etninės kultūros tradicijas, perduodamas iš kartos į kartą“, – sakė kultūros ministrė V. Aleknavičienė.
Šventiniame renginyje koncertavo Trakų kultūros ir meno centro jaunimo liaudiškų šokių grupė, liaudies dainų atlikėjos Loreta Sungailienė, Saulenė Pečiulytė, kanklininkės Laura Lukenskienė ir Dovaidė Kurytė.
Tradiciniais raštais marginti audiniai, keramika, medžio drožiniai, kalvių darbai, taip pat vieni įspūdingiausių senųjų tautodailės dirbinių – šiaudiniai sodai, įrašyti į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, liudija mūsų šalies išskirtinumą pasaulyje. 2005 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuoti „Aukso vainiko“ apdovanojimai, skirti geriausiems liaudies meistrams ir šimtametes senųjų amatų tradicijas tęsiantiems kūrėjams pagerbti, – svarbiausias šalies liaudies dailės meistrų įvertinimas.
