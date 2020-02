J. Bluntas pradėjo bene jausmingiausią koncertinį turą

Simboliška, kad baladžių genijus turo startui pasirinko ypatingą datą – Valentino dieną, kurią į pasimatymą pakvietė sausakimšą Birmingemo areną (centrinė Anglija). Gaudžiant varpui, milžiniškuose ekranuose pasirodė siluetas ir dramatiškai iš tamsos išniro J. Bluntas. Su žiūrovais atlikėjas sveikinosi „How It Feels To Be Alive“ iš naujausio albumo „Once Upon A Mind“, kuriam pristatyti skirtas šis koncertinis turas.

Kone dvi valandas J. Bluntas gerbėjus žavėjo galingu pasirodymu, kuris sunkiai įsivaizduojamas be gitaros jo rankose ir... humoro. Dar koncerto pradžioje britas padėkojo publikai už tai, kad romantiškiausią metų vakarą pasirinko leisti su jo „apgailėtinomis dainomis“. Gebėjimas nebijoti į save pažvelgti ironiškai, J. Bluntą padarė mėgstama persona ne tik TV ar radijo laidose, bet ir tviteryje, kur dainininką seka per 1,8 mln. šio socialinio tinklo naudotojų.

Tačiau J. Bluntas gerbėjų būrį plečia ne tik pavydėtinu humoro jausmu. Žmones paliečia jo emocionalios, asmeniškos dainos. Dainos, kuriose dviejų atžalų tėvas drąsina vaiką („I Told You“), kalba apie sunkiai sergantį tėvą („Monsters“) ar tiesiog žavisi aušra („High“). Tokių dainų šiame koncertiniame ture itin daug. „Once Upon A Mind“ – bene jausmingiausias ir asmeniškiausias J. Blunto koncertinis turas iki šiol.

J. Bluntas „Monsters“:

Be to, dalis jo kūrinių yra tokie didingi, kad primena himną, pavyzdžiui, naujos dainos „The Greatest“ ar „Champions“. Galiausiai, jo „ginkluotėje“ ir tokie patikimi kūriniai kaip „1973“, „Goodbye My Lover“ (atlikta grojant tik pianinu) ar Valentino dienos simboliu tapusi ir kartu su publika visuomet dainuojama „You‘re Beautiful“. Suskambus pirmiesiems „Postcards“ akordams J. Bluntas į rankas paėmė į gitarą panašų instrumentą – ukulėlę. Kiek vėliau atlikėjas tradiciškai pakvietė publiką pasiimti telefonus ir įjungti žibintuvėlius. Šviesų jūroje nuskambėjo „Mistake“.

J. Bluntas „Goodbye My Lover“:

„Ačiū, Jamesai, buvo gražu“, – palikdama areną kartojo publika.

Surengęs 8 koncertus D. Britanijoje, J. Bluntas su komanda kelsis kitapus Lamanšo – pasirodys didžiuosiuose Prancūzijos miestuose, Nyderlanduose, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje, Vengrijoje. Metų pabaigoje turas persikels į Australiją ir Naująją Zelandiją.

Birželio 3 d. J. Bluntas „Once Upon A Mind“ koncertą surengs Vilniaus „Siemens“ arenoje.