Grupė „In Flames“ gerbėjams pažėrė staigmenų – surengs koncertą Vilniuje

„In Flames“ yra švedų sunkiojo metalo grupė, kurią 1990 m. Geteborgo miesto įkūrė gitaristas Jesperas Strombladas. Muzikantas jau kurį laiką norėjo kurti ir groti labiau melodingą muziką nei tuometinė jo grupė „Ceremonial Oath“, todėl sukūrė naująjį projektą. Šiandien „In Flames“, kartu su „At the Gates“, „Dark Tranquillity“ ir „Soilwork“ įvardijama kaip pagrindinė grupė, dėl kurios susiformavo švedų death metal ir melodingasis death metal muzikos žanrai.

Per ilgą savo karjerą „In Flames“ išleido trylika studijinių albumų, kuriuos melomanai išpirko daugiamilijoniniais tiražais. Naujausias rokerių darbas „I, The Mask“ buvo išleistas 2019 m. Grupė yra laimėjusi keturis „The Grammis Awards“ apdovanojimus, kurie yra švediškas „Grammy“ apdovanojimų atitikmuo. „In Flames“ tapo pirmąja metalo muzikos grupe, kuriai buvo įteiktas „Swedish Export“ apdovanojimas. Apie grupę tuometinis Švedijos ekonomikos ministras Thomas Ostrosas pasakė: „Švedija, „In Flames“ dėka, pagaliau turi savo grupę metalo muzikos pasaulio elite“.

1993 m. „In Flames“ nusiuntė kompanijai „Wrong Again Records“ demonstracinį įrašą, kuris sužavėjo muzikos įmonės savininką, pasirašiusį su grupe pirmąjį kontraktą. Po metų buvo išleistas debiutinis rokerių albumas „Lunar Strain“, nors grupė vis dar neturėjo nuolatinio dainininko – jo vietą užimdavo įvairūs sesijiniai vokalistai. Nepaisant to, „In Flames“ buvo pakviesta įrašyti naują „Metallica“ kūrinio „Eye of the Beholder“ versiją, kuri buvo įtraukta į garsiosios metalo grupės pagerbimui skirtą rinkinį „Metal Militia – A Tribute to Metallica“. Tai padėjo atkreipti vienos didžiausių pasaulyje sunkiosios muzikos įrašų kompanijos „Nuclear Blast“ dėmesį, kuri netrukus su „In Flames“ pasirašė kontraktą.

1995 m. „In Flames“ paskelbė, kad nuolatiniu grupės vokalistu tapo Andersas Fridenas, o būgnininko vietą užėmė Bjornas Gelotte. Netrukus naujos sudėties grupė įrašė antrą studijinį albumą „The Jester Race“, kuris buvo išleistas 1996 m. Norėdami išpopuliarinti šį įrašą, rokeriai surengė pirmas koncertines gastroles, kurių metu grojo su „Samael“, „Grip Inc.“ ir „Kreator“.

Trečiasis albumas „Whoracle“ pasirodė 1997 m. Baigus naujų dainų įrašus, grupėje įvyko muzikantų kaita, tačiau tai nesutrukdė metus užbaigti grandioziniu koncertų turu, kuriame „In Flames“ koncertavo kartu su „Dimmu Borgir“. Vėliau grupė surengė gastroles daugelyje Europos šalių ir pirmąkart koncertavo Japonijoje.

1999 m. nedidelę muzikantų sudėties pasikeitimą išgyvenusi grupė išleido ketvirtąjį studijinį albumą „Colony“. Tai buvo pirmasis „In Flames“ darbas, kuris sudomino melomanus anapus Atlanto – „In Flames“ pirmą kartą koncertavo JAV, kur grojo muzikos festivalyje „Milwaukee Metal Fest“. Netrukus po to, rokerius groti kartu pradėjo kviestis didžiausios sunkiosios muzikos žvaigždės „Dream Theater“, „Slipknot“, „Testament“, „Slayer“, „Soulfly“, „Mudvayne“ ir kitos.

Didžiosios sėkmės „In Flames“ sulaukė 2003 m., kai išleido septintąjį albumą „Soundtrack to Your Escape“, kuris vien Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo išpirktas didesniu nei 100 tūkst. tiražu. Tai buvo pirmasis albumas, kurį grupė reklamavo išleisdama singlus – tokiu būdu didelės sėkmės sulaukė „In Flames“ hitas „The Quiet Place“. Siekdami kuo plačiau išpopuliarinti naują albumą, rokeriai surengė pirmas pasaulines gastroles, kurių metu grojo su „Judas Priest“, „Motley Crue“ ir „Motorhead“. Netrukus „In Flames“ pirmą kartą koncertavo Australijos žemyne.

2005 m. „In Flames“ pasirašė sutartį su kompanija „Ferret Music“, kuri rūpinosi rokerių reikalais Amerikoje. Tais pačiais metais grupė buvo pakviesta groti sunkiosios muzikos festivalyje „Ozzfest“. 2006 m. grupė įrašė vieną sėkmingiausių savo albumų „Come Clarity“, kuris pasiekė perkamiausių įrašų topo viršūnę Švedijoje. Kviečiama vis dažnau koncertuoti, „In Flames“ surengė gastroles su „Sepultura“, „Lacuna Coil“, prisijungė prie sunkiosios muzikos karavano „The Unholy Alliance Tour“, tapo vienomis pagrindinių žvaigždžių festivalyje „The Sounds of the Underground“ bei pasirodė pagrindinėse scenose „Download“ ir „Bloodstock Open Air“ festivaliuose.

Išleidus devintąjį albumą „A Sense of Purpose“, grupė kiek netikėtai paskelbė, kad „In Flames“ palieka pagrindinis įkūrėjas ir gitaristas J. Strombladas. Išsiskyrimas buvo taikus – muzikantas paliko aktyvią sceną ir visas jėgas skyrė sveikatai ir reabilitacijai. 2011 m. pasirodė ilgokai lauktas „In Flames“ albumas „Sounds of a Playground Fading“, kurį rokeriai pristatė koncertuose ir didžiuosiuose muzikos festivaliuose „Sonisphere“, „Mayhem“, „Hellfest“ ir „Nova Rock“, kuriuose grojo kartu su „Megadeth“, „Trivium“, „Machine Head“, „Godsmack“ ir „Disturbed“. Netrukus atskiru singlu pasirodė didžiausiu „In Flames“ hitu tapęs kūrinys „Where the Dead Ships Dwell“.

Gegužės 31 d. menų fabrike „Loftas“ vyksiančiame vieninteliame koncerte mūsų šalyje grupė „In Flames“ atliks populiariausius savo kūrinius ir naujas dainas.