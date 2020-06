Geriausios britų metų grupės „Foals“ pasirodymas Vilniuje perkeliamas į pavasarį

Kaip praneša organizatoriai, visi bilietai, įsigyti į „Foals“ koncertą, galios ir kitais metais – niekuo rūpintis nereikės. Jei naujas pasirodymo laikas netiks, koncerto organizatoriai suteiks tokios pat vertės dovanų kuponą ateities koncertams. Tai Vyriausybės patvirtintas mechanizmas, galiojantis koronaviruso paveiktiems renginiams.

Šis koncertų turas „Everything Not Saved Will Be Lost“ turėjo būti vienas stipriausių „Foals“ istorijoje. Dviejų dalių albumas, dar piktesnės gitaros, gyvenimą po apokalipsės apdainuojantys žodžiai. Neįtikėtina, kaip vokalistas Yannis Phillipakis nuspėjo netolimą mūsų ateitį ir naujas gyvenimo taisykles. Tai ambicingiausias ir brandžiausias jų įrašas karjeroje, pašlovintas visų muzikos žurnalų ir „Mercury“ prizo nominacijos. „Šis dviejų dalių albumas yra bandymas kurti dialogą tarp mūsų ir aplinkos ir geriausias įrašas, kurį kada sukūrėme“, – nesikuklina Yannis.

Šią vasarą renginių, kuriuose dalyvautų virš 1000 žiūrovų, leisti nesiruošiama. „Foals“ pasirodymas Vilniuje buvo planuotas rugsėjo 2 d. Toks žiūrovų skaičius labai riboja pasirodymų kokybę, pasiūlą, biudžetus ir galimybes. Viena geriausių gyvai grojančių grupių pasaulyje perkėlė visą koncertų turą. Pasirodymas sostinėje tik viena stotelė ir didelio koncertų turo dalis.

Muzikos agentūra „8 Days A Week” taip pat organizuoja „Foals“ pasirodymą Rygoje. Kiek anksčiau apie perkeltus pasirodymus pranešė prancūzų artistas Woodkidas ir britų muzikantas Michaelas Kiwanuka. Panašu, kad joks užsienio atlikėjas šį koncertų sezoną nepasieks Lietuvos. „Oh Wonder“, „Of Monsters and Men“, Caribou ir „Bon Iver“ bus tie kiti. Visi šie agentūros koncertai taip pat bus išsaugoti ir perkelti į kitus metus.

Šiandien jie yra britų roką simbolizuojanti grupė. Faktas – „Foals“ yra geriausia metų grupė, apdovanota „Brit Awards“. Penkiolika metų karjeros, vienas už kitą geresni albumai, žymė matematinio roko istorijoje, geriausios gyvai grojančios grupės statusas ir šimtai įkvėptų grupių. Kaip bepasuksite, jie yra tikri headlineriai ir didžiųjų festivalių favoritai.

Karantino metu „Foals“ nevaidino ir nesislėpė už pozityvumo kaukių. Sukūrė atributiką, už kurią gautus pinigus skyrė savo garso, scenos, šviesų dailininkų komandai. Dar jie paleido remiksų albumą ir gražią dokumentiką, skirtą gerbėjams. Priminė, kaip svarbu plautis rankas kartu su daina „Wash Off“. Bet tai buvo sustojimo ir apmąstymų laikas. Izoliacijoje vokalistas Yannis atšventė ir savo 34-ąjį gimtadienį.