Gerbėjai Lietuvoje galės susitikti su „Vedęs ir turi vaikų“ žvaigžde

Lietuvoje ir pasaulyje kultiniu laikomo serialo „Vedęs ir turi vaikų“ (angl. „Married... With Children“) žvaigždė David Faustino paskelbė dar šį rudenį susitiksiantis su savo gerbėjais Lietuvoje.

Badą Bandį (angl. Bud Bundy), jauniausiajį Bandžių šeimos vaiką, aktorius vaidino visą serialo kūrimo dešimtmetį. Susitikimas su D. Faustino įvyks rugsėjo 21-22 dienomis, populiariosios kultūros renginio „Comic Con Baltics 2019“ metu, Vilniuje.

„Nesuklysime pasakydami, kad „Vedęs ir turi vaikų“ yra turbūt vienas ikoniškiausių ir populiariausių serialų kada nors rodytų per lietuviškąją televiziją. Dėl šios priežasties džiugu pranešti, kad į Vilnių atvyksta pirmaplanis, nuo serialo pradžios iki pabaigos žiūrovams matytas, Badą Bandį įkūnijęs aktorius David Faustino“, – sako renginio „Comic Con Baltics“ organizatorius Darius Krasauskas.

JAV kilmės aktoriaus D. Faustino karjera prasidėjo jam būnant dar trijų mėnesių amžiaus. Tuo metu jis pasirodė viename iš 8 dešimtmečio amerikiečių komedijos „The Lily Tomlin Special“ epizodų. Vis dėlto reguliariai vaidinti kino ir televizijos projektuose aktorius pradėjo po 1980-ųjų – atlikus nedidelį vaidmenį Lietuvoje populiariame televizijos seriale „Namelis prerijose“ (angl. „Little House on the Prairie“).

„Nuo 9 dešimtmečio pradžios iki jo vidurio D. Faustino pasirodė daugelyje tuo metu populiarių JAV televizijos serialų. Vis dėlto didysis jo karjeros lūžis įvyko 1987 metais jam gavus nuolatinį vaidmenį tuo metu dar tik debiutavusiame „Vedęs ir turi vaikų“ seriale“, – pasakoja „Comic Con Baltics“ organizatorius.

Daugiau nei dešimtmetį amerikietiškajame „Fox“ kanale rodyta situacijų komedija iliustruoja Čikagos priemiestyje gyvenančios šeimos kasdienybę. Pagrindiniai serialo herojai – šeimos tėvas, moteriškų batų pardavėjas Elas Bandis (angl. Al Bundy), jo žmona Pegė (angl. Peggy), mokyklos gražuolė dukra Kelė (angl. Kelly) ir jaunesnysis šeimos vaikas, protingas, tačiau nepopuliarus sūnus Badas.

„D. Faustino Badą Bandį įkūnijo nuo serialo debiuto dienos iki pačios paskutinės jo serijos. Tai daugiau nei dešimt seriale praleistų metų ir 259 eterį išvydę epizodai. Tiesa, prie keleto jų aktorius prisidėjo ne tik vaidyba, bet ir siužeto kūrimu“, - sako D. Krasauskas.

Filmuodamasis seriale „Vedęs ir turi vaikų“, D. Faustino toliau tęsė periodinius pasirodymus situacijų komedijose ir kituose televizijos serialuose. Tarp jų tokie televiziniai šou, kaip „Parker Lewis Can‘t Lose“, „Top of the Heap“. Taip pat – „Burke‘s Law“, „MADtv“, „The New Addams Family“ ir kiti.

„Nors „Vedęs ir turi vaikų“ yra ryškiausias aktoriaus karjeros pasirodymas, tačiau Bado Bandžio personažu aktorius tikrai neapsiribojo. Tiek prieš šį kultinį serialą, tiek jam jau pasibaigus, D. Faustino įkūnijo vaidmenis skirtingo žanro televiziniuose, kino, reklamos bei internetiniuose projektuose. Iš viso nuo 1980-ųjų iki šiol jis yra sukūręs virš 100 skirtingų vaidmenų“, - sako „Comic Con Baltics 2019“ organizatorius.