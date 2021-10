Danijos atlikėjus „Efterklang“ Vilniuje apšildys lietuvė Rūta MUR

Daugiau nei dvidešimt metų eksperimentinės ir emocionalios indie pop muzikos ribas plečiantys „Efterklang“ prieš kelias dienas išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Windflowers“. Jame galima išgirsti geriausią ir melodingiausią iki šiol muzikantų kūrybą, kurios pranašais tapo pirmieji singlai „Living Other Lives“ ir „Hold Me Close When You Can”.

Spalio viduryje danų muzikantai iškeliauja į turą, kurio metu sugros virš 40-ies koncertų visoje Europoje. Lietuvos melomanai naujuosius „Windflowers” kūrinius gyvai turės galimybę išgirsti spalio 25-ąją Vilniuje, o šį koncertą „Efterklang“ patikėjo pradėti vis garsiau skambančiai Rūtai MUR.

„Esu Rūta MUR, kurios būtų norėję klausytis tavo tėvai, bet klausaisi tu“, – taip save pristato dainininkė iš Lietuvos. Muziką pradėjusi kurti 2015-aisiais, prieš daugiau nei metus Rūta MUR išleido 80-ųjų estetikos, klajonių melancholijoje ir portugališkajame saudade kupiną albumą „Love Story Short“.

Rūta MUR jau turi patirties dalintis scena su žinomais atlikėjais – ji „apšildė“ Švedijos žvaigždę Lykke Li, kiek anksčiau – vokiečių duetą „Lebanon Hanover“. Pastaruoju metu Rūta daug koncertuoja su vietiniais muzikantais: Gabriele Vilkickyte, Kabloonak, Golden Parazyth ir kitais. Be to, ji yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ ambasadorė, o visai neseniai pristatė režisierės Monikos Klimaitės judesio spektakliui „Pykšt pokšt tratata“ sukurtą muziką.

Spalio 25 d. koncertas vyks Vilniuje, koncertų salėje „Kablys + Kultūra“. Durys atidaromos 19 val.