„Daddy Was A Milkman“ koncertas Vilniuje sužavėjo gausiai susirinkusią publiką

Ketvirtadienį „Siemens“ arenoje Vilniuje gausiai susirinkusi publika neliko abejinga „Daddy Was A Milkman“ kūrybai. Gerbėjai džiaugėsi beveik dviejų valandų trukmės koncertu, kuriame kartu su atlikėju pasirodė nemažai išskirtinių svečių.

Specialiai į Lietuvą atvyko geriausios Latvijos grupės „BrainStorm“ vokalistas ir lyderis Renarsas Kaupersas. Scenoje žiūrovai sulaukė elektroninės muzikos kūrėjo ir prodiuserio Marijaus Adomaičio, žinomo slapyvardžiu „Ten Walls“. „Daddy Was A Milkman“ koncerte taip pat pasirodė ir populiarusis Justinas Jarutis.

„Vilnius yra mano namai, o paskutinį koncertą čia grojome praėjusių metų gruodį. Degėme noru sugrąžinti savo muziką į sostinę ir paruošti ypatingą vakarą klausytojams. Tai įgyvendinti mums padėjo geriausi draugai – „BrainStorm“, „Ten Walls“ ir Justinas Jarutis“, – po koncerto sakė „Daddy Was A Milkman“ pseudonimu prisistatantis Ignas Pociūnas.

Šiuos metus „Daddy Was A Milkman" užbaigs koncertu Lietuvos pajūryje. Paskutinįjį 2019-ųjų sekmadienį, gruodžio 29 d., atlikėjas surengs pasirodymą Palangos koncertų salėje.

„Metų atlikėjo“, „Metų elektronikos“ ir „Metų proveržio“ titulus „M.A.M.A.“ apdovanojimuose pelnęs „Daddy Was A Milkman“ debiutavo prieš ketverius metus ir greitai pelnė melomanų bei muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai: pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Neseniai „Daddy Was A Milkman“ įrašė bendrą dainą su populiariausia Latvijos grupe „BrainStorm“. Bendras kūrinys „This Is How I Feel“ greitai užkariavo melomanų širdis.