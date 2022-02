Č. Gabalio ir „Pelenų“ atnaujintas „Bryan Adams project“ sugrąžins roką į „Legendas“

Dviejų dalių pasirodymas buvo brandintas ne vienerius metus ir vis dar yra originaliai atnaujinamas. Šis projektas labai greitai pelnė plataus gerbėjų rato pripažinimą – ir nenuostabu, juk lietuviško roko legendų – grupės „Pelenai“ – charizma ir profesionalumas bei žinomų dainų skambesys garantuoja sėkmę.

„Tai nėra muzikinė programa, kurią atliekame dažnai, – sako grupės „Pelenai“ siela Gintas Banys, – o ir pats dainų atrankos procesas buvo tikrai sudėtingas. Rinkomės tuos kūrinius, kurie yra gerai žinomi publikai, mylimi, bet tai ne vienintelis kriterijus. Įtraukėme ir dainas, kurios patinka mums patiems“. Pasak jo, muzikiniai sprendimai atitiks originalius dainų įrašus, kurių žmonės pripratę klausytis. Koncerte suskambės dainos „I do it for you“, „Hey Honey I'm Packing You In“, „Summer of '69“, „ 18 'til I die“ ir kitos.

Scenoje pasirodysiantys Česlovas Gabalis (vokalas), Gintas Banys (bosinė gitara), Audrius Piragis (gitara), Saulius Didžiulis (klavišiniai), Vaidotas Taurinskas (mušamieji), Žaneta Taurinskienė (pritariamasis vokalas) kvies roko gerbėjus pasileisti plaukus ir pašėlioti iš širdies.

Bilietų kaina: 15 Eur, 20 Eur, 25 Eur

Bilietus platina kakava.lt ir likus 1 val. iki pradžios koncerto vietoje.