„Bullet For My Valentine“ sukvietė sunkiosios muzikos gerbėjus

Sekmadienio vakarą „Compensa“ koncertų salėje pirmą kartą Lietuvos žiūrovams koncertavo viena sėkmingiausių britų metalo grupių „Bullet For My Valentine“.

Grupė ne viename interviu yra sakiusi, kad pačioje pradžioje jiems didelę įtaką darė tokie grandai kaip „Slayer“ ir „Iron Maiden“, o 2006 m. ketvertukas iš Velso apšildė vienus iš savo dievukų – „Metallica“.

Prieš pagrindiniams atlikėjams lipant į sceną, joje pasirodė vyrukai iš Italijos – „Nereis“. Grupė susibūrė dar 2007m., vėliau keitėsi nariai, o 2017m. – ir pavadinimas.

Koncerte jie pristatė prieš truputį daugiau nei pusmetį pasirodžiusį savo pirmąjį pilną studijinį albumą „Turning Point“. Koncerte „Nereis“ atliko beveik visus albumo kūrinius, tarp kurių ir daugiausia perklausų internete bei gerbėjų dėmesio sulaukę „Breaking Bad“, „Overdrive“ ir „Two Wolves“.

Po „apšildymo“ sekė pagrindinis vakaro pasirodymas –„Bullet For My Valentine“. Su šiuo turu ketvertukas iš Velso pristato birželį pasirodžiusį šeštąjį studijinį albumą „Gravity“.

Jau su pirmuoju savo albumu „The Poison“ (2005m.) patekusi į žymiausius klausomiausių dainų topus grupė scenoje atliko ne tik dainas iš naujausio grupės albumo „Don‘t need you“, „Over it“, „Letting you go“ ir kt., bet ir gerbėjų mėgiamiausius ir juos išgarsinusius kūrinius – „Tears Don't Fall“, „4 Words (To Choke Upon)“, „Scream Aim Fire“, „Waking the Demon“, „Your Betrayal“, „No Way Out“ ir kitus.

Portalas jau publikavo interviu su vienu grupės lyderių – pagrindiniu gitaristu Michaeliu Pagetu.