„Bon Iver“ gerbėjams pažėrė staigmenų: grupė atvyksta į Lietuvą

Pasirodymas Vilniuje – didelio „Bon Iver“ turo po pasaulį dalis. Svarbiausias sezono koncertas, gal netgi metų įvykis. Kokybė ir turinys, ne kiekybė.

Šių metų „Grammy“ apdovanojimuose grupė „Bon Iver“ pretenduoja į net keturis skirtingus apdovanojimus. Geriausias metų ir alternatyvos albumai bei metų įrašas. „Bon Iver“ albumas „i,i“ linksniuojamas su Lanos Del Rey, Billie Eilish, Arianos Grande ir Lizzo darbais. Taip pat jų komandai gali būti įteiktas ir dar vienas apdovanojimas – geriausias įrašo pakuotės dizainas.

Tiesa, dvi „Grammy“ statulėles „Bon Iver“ savo lentynoje jau turi. Pirmieji du J. Vernono apdovanojimai – už debiutą ir geriausią alternatyvios muzikos albumą, kuris tapo tikra indie folko muzikos klasika. „Grammy“ apdovanojimai įvyks sausio 26 d. Los Andžele. 62-ąją apdovanojimų ceremoniją vėl ves Alicia Keys.

„Bon Iver“ fenomeną aprašyti keliais sakiniais tikrai nėra lengva. Jie nėra dar viena indie grupė. Dėl vieno nediskutuojama: tai intelektuali muzika ir unikali kūrybinė vizija, skirta išprususiam klausytojui. Tiesa, ne visiems jie patiko iš karto. Vienas iškiliausių mūsų laikmečio dainių kartoja, kad vienas pats nėra atsakingas už savo projekto sėkmę, nors žmonės jį žino kaip „vaikiną, kuris albumą įrašė miške“.

Ir iš tiesų, „For Emma, Forever Ago“ įrašytas kažkur miško namelyje Viskonsine 2006-taisiais. Nedaug trūko, kad albumas neišvystų dienos šviesos, bet Justinas nusprendė išleisti jį 500 kopijų tiražu. Keliolika išsiuntinėjo įtakingiems muzikos tinklaraščiams. „Pitchfork“, „Uncut“ ir kiti iškart suprato, kad tai neeilinis talentas. Po kelių publikacijų apie „Bon Iver“ sužinojo visi – albumas iškart atsidūrė geriausių metų albumų sąrašuose. palikdamas už nugaros kitų populiariosios muzikos veikėjų įrašus. „Skinny Love“ – tikras himnas, po kurio daugelis „Bon Iver“ ir įsimylėjo. Visiems pasidarė įdomu, kas ta naujoji indie folko žvaigždė.

J. Vernonas – paprastas vyrukas, vaikštantis su šortais, kroksais, senais marškinėliais ir nutrinta kepuraite. Jis nuoširdus ir paprastas, bet tikrai unikalus personažas. Jo gyvenime būta ir sunkių laikotarpių – nerimas, skyrybos, alkoholis, svaigalai ir depresija. Jį netgi slėgė šlovė ir dėmesys, dėl ko jis atšaukė ne vieną pasirodymą. Bet terapija, kelionės, draugai ir kūryba padėjo jam grįžti į geriausių olimpą. Dabar jis stipresnis nei bet kada ir pasauliui padovanojo naują albumą. Jie visada kūrė tokias dainas, kurių norisi klausytis būnant vienam. Jo ir grupės kūrybą galima skirstyti į metų laikus. Pirmasis albumas įprasmina žiemą, albumas „Bon Iver“ – pavasarį, „22, A Million“ padėjo išgyventi vasarą, o naujausias darbas „i,i“ užbaigia visą ciklą ir įgarsino rudenį. Albumo pavadinimas „i,i“ kiekvienam suprantamas skirtingai. Tai tapatybės, savo (ne)svarbos pasaulyje paieškos ir bendro ryšio suvokimas.

Paskutinis jų darbas – pats brandžiausias „Bon Iver“ įrašas istorijoje. J. Vernonas siunčia žinutę apie pokytį, kurį įmanoma pasiekti tik bendromis jėgomis. Čia jis ieško prasmės tarp savęs ir klausytojo bei derina visa tai su gyvu pasirodymu. Jis nebijo būti pažeidžiamas ir atviras. „Labai svarbu būti tokiam. Ne tik kaip žmogui, bet ir kaip muzikantui. Tiesa gali žeisti, bet su laiku išmoksti tai priimti. Tai ir yra mano darbas, pagrindinė mano veikla“, – kaip mantrą kartoja „Bon Iver“ smegenys, balsas ir siela.

Net 52 žmonių komanda jiems padėjo įrašyti naują albumą. J. Vernonas visus juos labai stilizuotai įamžino albumo viduje. Jo bendradarbių ir draugų sąrašas taip pat labai margas – Jay Z, Adele, Kanye Westas, St. Vincent, Jamesas Blake‘as, „The National“, Feist, „Francis and the Lights, Chance the Raper, Johnas Mayeris, Peteris Gabrielis, Moses Sumney ir daugelis kitų geriausių.

Grupei „Bon Iver“ rūpi šių dienų pasaulis, atskirtis, netolerancija, socialinės ir kitos problemos. Jie savo muzika ir šviesiais projektais keičia jį ir mūsų gyvenimus. Dalį pelno nuo koncertų ir atributikos „Bon Iver“ skiria seksualinio smurto aukoms, pabėgėliams ir klimato kaitos padariniams. Vien praėjusiais metais jie labdarai paaukojo beveik 200 tūkstančių dolerių. Pasirodymas Vilniuje taip pat bus gražios „2ABillion” iniciatyvos dalis.

Įrašas „i,i“ pilnas užuominų ir kritikos JAV prezidentui Donaldui Trumpui. „Sh’diah“ įprasmina „blogiausią dieną Amerikos istorijoje“ – rytą po 2016 m. rinkimų. Ji albume pažymėta dvyliktu numeriu. Tačiau J. Vernonas nenori daryti klaidos ir siųsti visos savo blogos energijos D. Trumpui. „Jis yra tik metafora, juodoji skylė“, – rėžė interviu „Pitchforkui“. Jiems pavyko sukurti dar vieną klasišką įrašą, be pataikavimo masėms apraiškų. Simboliška, kad „8 Days A Week“ dar rugpjūtį surengė išankstinę „Bon Iver“ albumo perklausą „Menų spaustuvėje“. Į ją netilpo visi norintys – 200 vietų salė buvo sausakimša. Tiesa, tada dar niekas nežinojo, ar „Bon Iver“ komanda pažymės Vilnių savo kalendoriuje. Vasarą tokios „i,i“ perklausos vyko net 60 skirtingų miestų.

Šis „Bon Iver“ turas yra įstabus savo estetika ir atmosfera. Patvirtinta, kad jie į Vilnių atsigabens visą gyvam pasirodymui reikalingą garso ir šviesų įrangą. Suskaičiuoti penki vilkikai ir trys autobusai. Su grupe į Vilnių atvyks 40 žmonių komanda – visi jie padės išpildyti grupės viziją. Jų vadyba informavo, kad „Bon Iver“ planuoja net 2 valandų gyvą pasirodymą. Jie atsiveš ir apšildančią grupę.