Ar Žemaitė gali įkvėpti XXI amžiuje?

Kūrybos impulsas

Spektaklio idėjos autorė, pagrindinio vaidmens kūrėja Jolanta Dapkūnaitė seniai siekė sukurti spektaklį apie bajoriškos kilmės lietuvių rašytoją Juliją Beniuševičiūtę-Žymantienę, kurios gyvenimas kupinas įdomių faktų, tačiau ne visi žinomi plačiajai visuomenei.

"Žemaitės idėja atėjo į galvą važiuojant su bičiule Daina žydinčiu grikių lauku į Paliesiaus dvaro koncertą, – pasakojo J.Dapkūnaitė, – mane tiesiog perskrodė – koks puikus personažas kinui! Visgi šią idėją pasiūliau teatrui – juolab kad buvo ieškoma lietuviškų projektų Lietuvos 100-mečio proga. Gilindamasis į Žemaitės biografiją dar kartą įsitikini, kaip tiesmukai vertiname žmogų, kūrėją, jo kelius ir klystkelius. Pastatome paminklą ir pilame purviną vandenį, kad nėra "doras ir teisingas" mūsų pačių atspindys. Šis spektaklis – apie mano amžiaus moterį, besivaduojančią iš savo vidinės nebrandos, ieškančią išsipildymo ir prasmės."

Rašyti pjesę naujam spektakliui buvo pakviestas dramaturgas, nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas Sigitas Parulskis. Scenografiją "Julijai" kuria taip pat nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas Gintaras Makarevičius, spektaklio režisieriumi po ilgų paieškų tapo Kirilas Glušajevas. "Julijos" kompozitorius – Linas Rimša, spektakliui kostiumus kuria Dovilė Gudačiauskaitė, šviesas – Vilius Vilutis, vaizdo projekcijas – Aneta Bublytė.

Istorinės paralelės

Kaip šiuolaikiniam žiūrovui pristatyti įvairiapusę ir iki šiol gana siaurai suprastą rašytojos Žemaitės asmenybę? Toks buvo pagrindinis naujo spektaklio kūrėjų galvosūkis.

Siužeto centre – aktorė Dora, gyvenanti dabartiniais laikais. Ji gauna pasiūlymą vaidinti jauno režisieriaus spektaklyje – suvaidinti rašytoją J.Beniuševičiūtę-Žymantienę, plačiau žinomą kaip Žemaitę. Dora pasiilgusi teatro, tačiau ar jos svajonė išsipildys, dar neaišku. Ji blaškosi tarp pareigingos komisaro žmonos vaidmens gyvenime ir naujo vaidmens teatre. Kurdama istorinės asmenybės portretą (Žemaitę iš šių laikų perspektyvos galėtume laikyti tikra XX a. pradžios moderniste) Dora randa atsakymus ir į savo asmeninius klausimus. Julija padeda Dorai permąstyti meilės, karjeros, asmeninių santykių, laisvės ir emancipacijos temas.

Be tiesmukos rekonstrukcijos

"Kurdami šį spektaklį vadovaujamės principu "Kuo toliau – tuo arčiau". Nenorime rekonstruoti Žemaitės gyvenimo, surengti žiūrovams paskaitos ar pakviesti juos į žemaitišką gryčią, – sakė režisierius K.Glušajevas. – Žemaitės asmenybė atsiskleidžia per mažus fragmentus, per tai, ką kurdama vaidmenį apie ją sužino Dora. Juk ne dažnas iš mūsų žinojome, kad Žemaitė buvo įsimylėjusi jaunesnį vyrą, keletą metų (1916–1921) keliavo po Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kolonijas, sakė uždegančias kalbas, su advokatu Andriumi Bulota ir jo žmona Aleksandra rinko aukas nukentėjusiems nuo karo (surinko per 30 tūkst. dolerių). Taip pat nedaugelis žino, kad jos pamėgta valstietiška skarelė buvo tarsi protesto ženklas, "egzotika" tarp šilkais pasidabinusių ponių."

Pagrindinės herojės (akt. J.Dapkūnaitė) vyrą policijos komisarą Gediminą, nusprendusį kandidatuoti į prezidentus, įkūnija Salvijus Trepulis. Naujo spektaklio, kuriame Dora gauna vaidmenį, režisierių Arną vaidina Kęstutis Cicėnas, Doros sūnų, gyvenantį užsienyje, – Deividas Batavičius, o Doros draugę Moniką – Airida Gintautaitė.

Spektaklyje greta siužeto apie Dorą įpinami įvykiai iš Žemaitės gyvenimo, tad aktoriai vaidina ir to laikmečio personažus: Žemaitę, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, Povilą Višinskį, žandarą ir kitus.

Ne namų scenoje

Šiuo spektakliu LNDT tęsia premjerų pristatymo regionuose tradiciją. LNDT premjeros jau įvyko Visagine, Šalčininkuose ir Anykščiuose, o šįkart į kūrybinį procesą bus įtraukta Trakų bendruomenė. Neseniai Lietuvos kultūros sostine tapusiame mieste Lietuvos nacionalinis dramos teatras planuoja ne tik "Julijos", bet ir rudenį numatomo naujo Jono Vaitkaus spektaklio pristatymą. Teatras kartu keliauti po Lietuvą kviečia ir Vilniaus žiūrovus.

"Julijos" premjera vasario 21 d. įvyks Trakų kultūros rūmuose. Kovo 24 d., balandžio 25 d. ir gegužės 26 d. spektaklis bus rodomas Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6, Vilnius).