Svarbu: „Via Lietuva“ įspėja vairuotojus apie šio kelio atkarpos kapitalinį remontą

2025-10-17 14:25
ELTOS inf.

Šakių rajone pradedamas kelio Kiduliai–Gerdžiūnai kapitalinis remontas, penktadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Pasak bendrovės, projektas įgyvendinamas siekiant pagerinti regioninio susisiekimo infrastruktūrą, didinti eismo saugumą ir užtikrinti patogesnį susisiekimą tarp Kidulių, Gelgaudiškio ir Gerdžiūnų.

Įgyvendinus rekonstrukciją, važiuojamosios dalies plotis sieks 6 metrus – bus įrengtos dvi eismo juostos. Abiejose kelio pusėse suplanuoti 1–1,3 metro pločio kelkraščiai bei vandens surinkimo grioviai, o šlaitai bus sutvirtinti. Tvarkomame kelio ruože taip pat bus įrengta 12 naujų autobusų sustojimo aikštelių.

Bendra tvarkomo kelio atkarpa siekia daugiau nei 11 kilometrų.

Kelio rekonstrukciją atliks įmonė „Alkesta“. Pagrindinius statybos darbus planuojama užbaigti iki 2026 m. liepos pabaigos, o viso projekto pabaiga numatoma iki kitų metų rudens pradžios.

