Parengtos rekomendacijos viešojo transporto kontrolieriams: kaip elgtis, jeigu vaikas neturi bilieto

Laikytis bendrų taisyklių svarbu kiekvienam, tačiau viešojo transporto kontrolieriai dažnai susiduria su vaikais, kurie pamiršta bilietą ar moksleivio pažymėjimą. Tokie atvejai tampa emociniu iššūkiu ne tik vaikui, bet ir jo tėvams. Kontrolieriams iškyla dilema – kaip pasielgti teisingai, kad būtų užtikrinta nustatyta tvarka, tačiau tuo pačiu nenukentėtų vaikas.
„Taisyklės ir žmogiškumas turi žengti išvien, ypač kai kalbame apie vaikų saugumą. Išgirdome ir pamatėme istorijas, kai vaikai neturintys dokumentų išlaipinami iš viešojo transporto toli nuo namų ir yra paliekami vieni. Suradome būdų, kaip nepilnamečiams keliauti ramiai ir saugiai. Šios rekomendacijos kontrolieriams padės praktiškai ir žmogiškai spręsti sudėtingas situacijas, o svarbiausia – užtikrins vaikų saugumą“, – paaiškino ministras J. Taminskas.
Neseniai atnaujintame Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatyme numatyta, kad reikalavimas pateikti statusą patvirtinantį dokumentą, norint pasinaudoti lengvata, netaikomas, kuomet „nėra abejonių dėl vaiko amžiaus“. Tai svarbus žingsnis į priekį, suteikiantis kontrolieriams teisinį pagrindą elgtis lanksčiau ir empatiškiau, ypač su akivaizdžiai jaunesnio amžiaus vaikais.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Rita Grigalienė teigia, kad už vaiko teisių įgyvendinimą atsakingi mes visi, tad sveikintina iniciatyva edukuoti įvairių sričių darbuotojus, kaip reikėtų elgtis su vaikais. „Šios rekomendacijos prisidės prie mūsų visuomenės ugdymo su vaikais susijusiais klausimais ir padės kontrolieriams geriau suprasti kaip kalbėti su vaiku, paaiškinti jam susiklosčiusią situaciją ir tuo pačiu ugdyti atsakomybę, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje“, – teigė R. Grigalienė.
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės, svarbu, kad vaikai žinotų savo atsakomybes, tačiau situacijų gali pasitaikyti labai įvairių, pavyzdžiui, vaikas, ypač jaunesnio amžiaus, gali palikti moksleivio pažymėjimą namuose, ar tiesiog pamiršti, kad jį reikia parodyti.
„Kviečiame kontrolierius bendrauti su vaiku empatiškai, be išankstinių nusistatymų, paklausti vaiko, kodėl jis neturi bilieto ar dokumento, ramiai išklausyti priežastis, atkreipti dėmesį į vaiko emocinę būklę, į jo saugumą“, – sakė I. Skuodienė.
Rekomendacijose kontrolieriai ras patarimus, į ką atkreipti dėmesį bendraujant su vaiku, kokią pagalbą pasiūlyti, kaip elgtis su jaunesniais ir vyresniais vaikais.
Kilus klausimams, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Vaiko teisių gynėjų interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
