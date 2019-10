Padangų keitimas į žiemines: ekspertas atskleidė penkias dažniausias klaidas

Vairuotojų dėmesiui – Eugenijus Marcinkevičius, „Bridgestone“ padangų lengviesiems automobiliams pardavimų vadovas Baltijos šalims, apžvelgia 5 padangų keitimo mitus ir klaidas, kurių išvengę ne tik sutaupysite laiko ir pinigų, bet ir žiemą keliausite saugiau.

1 klaida: netinkamas sandėliavimas

Žiemines padangas įsigijote vos prieš sezoną ar kelis ir vasaroti palikote puikios būklės? Ekspertas pataria jas vis tiek atidžiai patikrinti: jei jos buvo sandėliuotos netinkamai, pavyzdžiui, saulės apšviestame balkone, jau gali būti nesaugios naudoti.

Svarbiausia taisyklė – laikyti padangas vėsioje ir didelių temperatūros skirtumų nepatiriančioje patalpoje. Žieminių padangų guma nėra pritaikyta nei jiems, nei karščiui – būdama tokiose sąlygose ji praranda savo eterinius aliejus, o kartu ir įprastą sukibimo su kelio danga jėgą. Be to, svarbu ir kokioje padėtyje padangos išbuvo sudėtos – su ratlankiais jas reikėtų laikyti sukrautas viena ant kitos, o be jų – pastatytas vertikaliai. Kitu atveju, nuo sunkio jėgos ar įsirėmusio ratlankio krašto jos gali deformuotis ir sukelti kelyje blaškančias vibracijas.

2 klaida: keičiamas ne visas padangų komplektas

Padangų gamintojai rekomenduoja vienu kartu atsinaujinti iš karto visas keturias padangas – nesvarbu, ar keičiamas vasarinis, ar žieminis komplektas. Įsigyjant tik naują porą, tikėtina, kad skirsis naujųjų ir senųjų padangų protektoriaus gylis, jas bus sudėtingiau subalansuoti bei užtikrinti vienodą apkrovą, o be to – sumažės tolygaus vairavimo komfortas. Jei vis dėlto perkate tik dvi naujas padangas, įsitikinkite, kad jos dera prie jau turimų: yra vienodo dydžio, greičio indekso ir kitų techninių parametrų.

Anot eksperto, vis dar pasitaiko manančių, kad naujas padangas reikėtų montuoti ant priekinės ašies, o senųjų porą tvirtinti ant galinės. Tikima, kad gaudamos daugiau apkrovos, naujosios greičiau nudils ir supanašės su senosiomis. Deja, taip rizikuojama saugumu – vairuotojas, labiau jausdamas naujųjų padangų sukibimą, slidžiame kelyje ar staigiame posūkyje gali neįvertinti prastesnio galinių ratų, „apautų“ senosiomis padangomis, manevringumo.

3 klaida: nuvertinami lietuviškos žiemos pavojai

Nors mūsų žiemos jau nebe tokios, kokios buvo prieš dešimtmetį, tačiau jos vis dar pačios sudėtingiausios kalbant apie iššūkius padangoms – t. y. neprognozuojamos ir nuolat kintančių sąlygų. Neigiama temperatūra rytais ir vakarais, atlydys ar net lietus dienos metu, o kur dar trumpi, bet dideli atšalimai – visa tai reiškia, kad lietuviams, kuriems svarbiausias saugumas, vis dar verta rinktis skandinaviško tipo padangos, net jei šiaurietiškos žiemos turėsime vos kelias dienas.

Tokios, visų pirma, yra minkšto gumos mišinio padangos. Būtent jos geriausiai sukimba su apledėjusia ir apsnigta kelio danga, taip pat užtikrina tinkamą stabdymo greitį esant žemesnei nei 10 laipsnių temperatūrai. Tuo tarpu kieto mišinio padangos tinka važinėjantiems tik gerais nuvalytais, sausais, snieguotais arba šlapiais, bet ne apledėjusiais keliais. Tie, kurie daugiausiai laiko keliauja užmiestyje ar atokesnėse vietovėse, gali rinktis dygliuotas padangas, tačiau verta žinoti, jog kai kuriuose valstybėse jas eksploatuoti uždrausta, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje ar Čekijoje.

4 klaida: gilinamasi tik į padangų žymėjimą

Jau keletą metų visos naujos padangos Europoje yra parduodamos su etiketėmis, kuriose nurodoma informacija apie padangos sukibimą su šlapia kelio danga, pasipriešinimą judėjimui ir triukšmingumą. Pasak pašnekovo, šis žymėjimas yra svarbus ir reikalingas, tačiau jis vis dar dažnai suklaidina vartotojus – vien pamatę raidę A, dažnas galvoja, kad renkasi geriausią produktą ir nebesigilina arba su konsultantais nepasitaria dėl kitų padangų subtilybių.

Ekspertas pateikia pavyzdį – pasipriešinimą riedėjimui ir kuro sąnaudas gamintojams yra lengviausia sumažinti ploninant padangos gumos storį, o tai reiškia – ir trumpinant protektoriaus gylį. Pastarasis – itin svarbus slidžiuose keliuose. Todėl jais daug keliauti besiruošiantiems vairuotojams kai kuriais atvejais yra geriau įsigyti B raide žymėtas padangas. Panašiai ir su nurodytais sukeliamo triukšmo decibelais – kai kurie pigesnių, mažiau žinomų padangų gamintojai reikalingą vertinimą pasiekia į aplinką skleidžiamą garsą nukreipę į... salono vidų.

5 klaida: praranda ne tik laiką, bet ir konsultaciją

Ekspertas dalijasi ilgą laiką paties stebimomis tendencijomis. Pasak jo, tik maža dalis naujų žieminių padangų besižvalgančių šalies vairuotojų jomis pasirūpina iš anksto, o maždaug daugiau nei pusė jų – naujus komplektus įsigyja jau pirmoje lapkričio pusėje.

Anot pašnekovo, tokie vairuotojai, lūkuriuodami ilgose eilėse, praranda ne tik savo laiką, bet daug svarbiau – galimybę gauti išsamią profesionalų konsultaciją. Skubėdami pardavėjai nebeturi laiko išsiaiškinti tikslių pirkėjo lūkesčių, vairavimo įgūdžių bei įpročių. Todėl paskutinės minutės laukiantiems pirkėjams padangų ekspertas pataria bent jau rinktis autorizuotas, gamintojų patvirtintas padangų pardavimo vietas ir pasaulyje pripažintus prekės ženklus – tokiu būdu sumažės rizika įsigyti savo kelionėms ir automobiliui netinkamą produktą.