Net ir moderniausi automobiliai gali virsti spąstais: kaip elgtis per karščius?

Vairuoti automobilį per karščius daugeliui – be galo sunku net ir turint automobilyje kondicionavimo sistemą. Medikai priduria, kad ne tik sunku, bet ir pavojinga. Apie pavojus, kurie mūsų tyko automobiliuose per karščius, LNK pokalbis su šeimos gydytoju Juliumi Dapkumi.