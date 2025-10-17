Naudoti automobiliai tapo mažiau patraukli investicija?

„Autotyrimų“ duomenimis, pastarąjį mėnesį šalyje pirmą kartą buvo įregistruota 13 812 lengvųjų automobilių, kai prieš metus buvo jų įregistruota 14 244.
Rugsėjį daugiausia buvo įregistruota „BMW“ (1 734), „Volkswagen“ (1 637) ir „Audi“ (1 039) markių automobilių. Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,2 metų.
Pastarąjį mėnesį taip pat buvo atliktos 19 197 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos – 6,1 proc. daugiau nei praėjusių metų rugsėjį (18 087). Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (2 829 vnt.), „BMW“ (2 393) ir „Toyota“ (2 056) markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 14,1 metų.
„Autotyrimų“ duomenimis, šiemet Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruoti 125 299 naudoti lengvieji automobiliai – 1,1 proc. mažiau nei prieš metus (126 688), taip pat atliktos 165 122 savininkų keitimo operacijos.
