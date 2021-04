Minint Saugaus eismo dieną skelbiamas mėgėjiškų vaizdo klipų konkursas

Pasak Kelių direkcijos vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, sąmoningai pasirinkta šį konkursą paskelbti minint Saugaus eismo dieną, juk kiekvienas esame eismo dalyvis. Tad tiek kasdien atsakingai dalyvaudami eisme, tiek ir savo kūrybiškumu, inovatyviomis formomis galime prisidėti prie avaringumo mažinimo Lietuvos keliuose ir siekti Vizijos 0 tikslų – kad iki 2050 m. Lietuvos keliuose nežūtų nė vienas eismo dalyvis.

„Lietuvoje Saugaus eismo diena minima nuo 2006 m. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos keliuose buvo tik 14 dienų, per kurias neįvyko nė vienas įskaitinis eismo įvykis. Tad raginame visus eismo dalyvius atkreipti dėmesį į saugaus eismo svarbą, laikytis Kelių eismo taisyklių, gerbti vienas kitą, kad galėtume gyventi saugioje, be netekčių keliuose, aplinkoje“, – sako R. Lipkevičius.

Visą Lietuvą apimančiame konkurse dalyvauti gali visi norintys asmenys nuo 12 m. amžiaus. Vaizdo siužetas galės būti kuriamas vieno autoriaus arba visos kūrybinės grupės, kurią sudaro ne daugiau kaip 5 žmonės. Dalyviai turi sukurti 25–30 sekundžių trukmės vaizdo siužetą. Visa informacija apie konkurso sąlygas skelbiama Kelių direkcijos interneto svetainėje.

Vertinant vaizdo siužetus bus atsižvelgiama į jų įtaigumą, originalumą, tikroviškumą, idėjos ir turinio aiškumą bei meninę raišką, tiesioginį pademonstravimą, kas gali nutikti pažeidus Kelių eismo taisykles (eismo įvykio metu), atitikti Kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo reikalavimus ir kt.

Pasibaigus konkursui kiekvienoje dalyvių grupėje bus išrinkta po vieną geriausią vaizdo siužetą ir įteikti prizai. Visi konkurso dalyviai, kurių darbai nebus pripažinti geriausiais, bus apdovanoti specialiomis Kelių direkcijos dovanėlėmis.

Mėgėjiškus vaizdo siužetus sukurti ir atsiųsti kviečiama iki šių metų birželio 11 d., o nugalėtojai paaiškės liepos 12 d.