Lietuvoje – savanoriškas saugaus eismo egzaminas

Egzaminą bus galima laikyti internetu „Via Lietuva“ svetainėje nuo 8 iki 20 valandos, jį galės laikyti visi eismo dalyviai nuo 13 metų.
„Kiekvienas mūsų esame kelių eismo dalyvis – vairuotojas, keleivis ar pėsčiasis. Pirmą kartą rengiama saugaus eismo egzamino iniciatyva – puiki proga įsivertinti, ar tikrai žinome, kaip saugiai elgtis kelyje ir užtikrinti, kad į namus visi grįžtume gyvi ir sveiki“, – kvietime teigia „Via Lietuva“ generalinis direktorius ir egzamino komisijos narys Martynas Gedaminskas.
„Rūpinamės ne tik saugia infrastruktūra, bet visuomenės švietimu, todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti savanoriškame žinių pasitikrinime. Rūpindamiesi saugumu keliuose, stipriname pagarbą vieni kitiems ir atsakomybę“, – priduria vadovas.
Egzamino dalyviai turės galimybę pasitikrinti, kaip moka Kelių eismo taisykles, ar gerai jas prisimena, ypatingas dėmesys bus skiriamas aktualiai visuomenei temai – Kelių eismo taisyklėms, vairavimui, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui.
Organizatoriai tikisi, jog egzaminas pritrauks jaunimą, kuris „būtent formuos ateities eismo kultūrą“.
Egzaminą sudarys 20 uždarų ir vienas atviras klausimas, jam išspręsti bus skiriamos 45 minutės.
Geriausiai pasirodę ir pirmas tris prizines vietas užėmę dalyviai visose grupėse bus apdovanoti prizais – išmaniaisiais laikrodžiais, elektroninėmis skaityklėmis ir atributikos rinkiniais, papildomai bus apdovanota ir aktyviausia mokykla.
Dalyviai varžysis 2 grupėse – moksleivių nuo 7 iki 12 klasės ir suaugusiųjų.
