Per Lietuvą – netaršus koridorius

Šia deklaracija įtvirtinta iniciatyva iki 2030 m. sukurti netaršaus sunkiojo elektrinio transporto koridorius ir paspartinti sunkiasvorių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros diegimą TEN-T pagrindiniame kelių tinkle Šiaurės–Baltijos jūrų ir Skandinavijos–Viduržemio jūros transporto koridoriuose.
2025 m. pabaigoje ES buvo užregistruota apie 22 500 elektrinių sunkvežimių. Tikimasi, kad iki 2030 m. jų skaičius pasieks 400 tūkst. Siekiant patenkinti šį poreikį, infrastruktūra turi vystytis kartu su transporto priemonių skaičiaus augimu.
Veiksmų plane nurodyti konkretūs ruožai, tarp jų ir kelio „Via Baltica“ atkarpa Lietuvoje, kuriuose įkrovimo infrastruktūra yra prioritetinė, siekiant užtikrinti tarptautinių krovinių ir keleivių srautų sunkiosiomis elektrinėmis transporto priemonėmis judėjimą.
2030 m. ES keliuose bus 400 tūkst. elektrinių sunkvežimių.
Lietuvoje įkrovimo infrastruktūra šiuo metu yra universali, tačiau vis dar neorientuota tik į netaršias sunkiasvores transporto priemones, kaip numatyta Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reglamente.
Siekiant atliepti šio reglamento reikalavimus, iki 2030 m. pabaigos šalies TEN-T pagrindiniame kelių tinkle, kuris yra Šiaurės jūros ir Baltijos jūros TEN-T koridoriaus dalis, turės būti įrengta mažiausiai aštuoniolika įkrovimo parkų, skirtų netaršioms sunkiasvorėms transporto priemonėms.
„Lietuva jau žengė pirmuosius žingsnius – neseniai atidarytas pirmasis šalyje įkrovimo parkas, pritaikytas ir sunkiasvoriam elektriniam transportui pagrindinėje šalies automagistralėje“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Šiuo metu mūsų šalyje registruota tik septyniolika elektrinių vilkikų.
Susisiekimo ministerija šiuo metu yra parengusi paraišką ir gavusi Europos Komisijos ir Europos investicijų banko pritarimą dėl įkrovimo infrastruktūros sunkiosioms transporto priemonėms vystymo iš Modernizavimo fondo lėšų. Tam numatyta 10 mln. eurų ir planuojama, kad finansinė paskata startuos jau nuo kitų metų.
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