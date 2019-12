Ko nepamiršti įsigyjant keturratį ar motorolerį?

Kokiai rinkai skirta?

Šiandien dauguma motorolerių, keturračių gaminami skirtingose pasaulio šalyse ir yra pritaikyti tam tikro regiono eismo sąlygoms, aplinkosauginiams reikalavimams ir pan. Kitaip tariant, vieni jų yra pritaikyti Europos rinkai, o kiti – ne.

Lietuvoje gali būti įregistruojamos tik tos transporto priemonės, kurios atitinka ES keliamus saugumo ir taršos reikalavimus. Todėl, dar prieš perkant transporto priemonę, labai svarbu išsiaiškinti, kokiai tiksliai rinkai ji yra skirta.

Iš užsienio atkeliavusių motorolerių ir keturračių registracijai iš esmės keliami reikalavimai priklauso nuo to, iš kokios šalies yra įvežta transporto priemonė – ES ar trečiųjų šalių. Svarbu ir tai, ar ji yra nauja, ar naudota.

"Visi norime, kad įsigytą transporto priemonę galėtume sklandžiai įregistruoti ir su ja važinėti Lietuvoje. Todėl tikrai patariame prieš perkant transporto priemonę iš užsienio įsitikinti, kad jums bus pateikti visi reikalingi dokumentai, įrodysiantys, kad transporto priemonė yra saugi, patikima ir ją bus galima įregistruoti", – sako "Regitros" transporto priemonių registracijos ekspertas Darius Jurgutis.

Perkant transporto priemonę iš trečiųjų šalių, rekomenduojama nesusigundyti mažesne kaina ir pasirūpinti visais reikalingais dokumentais, kad be jokių rūpesčių galėtumėte ją eksploatuoti Lietuvoje.

Kad nekiltų rūpesčių

Perkant naują motorolerį ar keturratį reikėtų pasidomėti, ar jis turi atitikties sertifikatą, dar kitaip vadinamą CoC (angl. Certificate of Conformity), kuriame yra nurodoma informacija apie transporto priemonę, jos techninius parametrus. Jis taip pat patvirtina, kad transporto priemonė atitinka ES saugumo, taršos standartus, gali dalyvauti viešajame eisme ir kt. Toks sertifikatas išduodamas tik naujoms transporto priemonėms, o jį suteikia gamintojai arba jų atstovai.

"Iš tiesų patartume geriau rinktis tokias transporto priemones, kurios turi CoC sertifikatus ir yra pritaikytos mūsų rinkai", – teigia D.Jurgutis.

Reikės daugiau dokumentų

Jei vis dėlto nusprendėte pirkti naudotą motorolerį ar keturratį, kuris buvo prieš tai registruotas ES šalyje, jums bus reikalingas tik atitinkamos šalies registracijos dokumentas.

"Vėlgi, kiek kitokia situacija yra su trečiosiomis šalimis – bus reikalingas ne tik kilmės dokumentas. Papildomai reikės pateikti atitikties įvertinimo dokumentą, kuris patvirtintų, kad įregistruojama transporto priemonė atitinka nacionalinius, t.y. Lietuvos, reikalavimus. Tokiu dokumentu gali tapti techninės ekspertizės pažyma, kurią teikia techninių apžiūrų centrai", – sako "Regitros" atstovas D.Jurgutis.

Be to, iš Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos ir Lichtenšteino, ir visų trečiųjų šalių atkeliavusioms transporto priemonėms taip pat papildomai reikės pateiki muitinės procedūrų atlikimą patvirtinantį dokumentą. "Regitra" atkreipia dėmesį, kad, norint įregistruoti iš užsienio atkeliavusį motorolerį ar keturratį, be anksčiau minėtų dokumentų reikės pateikti savo asmens dokumentą, pirkimo–pardavimo sutartį ar kitą įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat pasirūpinti galiojančia technine apžiūra ir draudimu.