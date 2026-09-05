 Kartingo elito varžybos – svajonė ir atsakomybė

Kartingo elito varžybos – svajonė ir atsakomybė

2026-09-05 13:22
„Kauno diena“, rotaxkart.lt inf.

Kartingo varžybos „Rotax Max Challenge Grand Finals“ – vienas reikšmingiausių sezono akcentų. Teisę atstovauti mūsų šaliai šiemet Portugalijoje jau iškovojo Timas Rimas ir Emilis Čapkauskas.

Lygis: E. Čapkauskas antrus metus iš eilės startuos „Grand Finals“ varžybose.

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Pabaigtuvės Rygoje

„Raceway Baltic“ trasoje Rygoje surengtas paskutinis – ketvirtasis – „Rotax Nordic Challenge“ varžybų etapas.

Galutiniai bendros įskaitos rezultatai T. Rimui ir E. Čapkauskui lėmė kelialapius į lapkritį Portugalijos mieste Portimao vyksiantį „Rotax Max Challenge Grand Finals“.

T. Rimas („Micro“ klasė) surinko iš viso 540 taškus ir bendroje „Rotax Nordic Challenge“ įskaitoje aplenkė suomį Hugo Kaubį (529 tšk.) ir lietuvį Domą Norkų (514 tšk.).

E. Čapkauskas („Mini“ klasė) pelnė 570 tšk., toliau išsirikiavo latviai Karlis Bernsonas (498 tšk.) ir Martinas Lapinis (494 tšk.).

Antras vietas savo klasėse užėmė Mykolas Mazinas („DD2“) ir Dovydas Gudelevičius („Senior“).

„Grand Finals“ – svarbus mūsų šalies kartingo sporto pasiekimas.

Varžosi geriausieji

„Grand Finals“ varžybose dalyvauja nacionalinių ir regioninių  čempionatų laimėtojai.

Antrus metus iš eilės jose startuos E. Čapkauskas. „Galimybė varžytis su geriausiais pasaulio sportininkais – kiekvieno lenktynininko siekiamybė“, – teigė sportininkas.

„Išsipildė mano didžiausia svajonė, kartu jaučiu ir didelę atsakomybę“, – sakė T. Rimas.

„Kelialapiai į „Grand Finals“ – svarbus rezultatas ne tik lenktynininkams, bet ir visam mūsų šalies kartingo sportui“, – pabrėžė „Rotax Max Challenge Lithuania“ organizatorius Martynas Tankevičius.

Karjera: M. Tankevičiaus sportinių trofėjų kolekcijoje – „Grand Finals“ auksas ir bronza.
Karjera: M. Tankevičiaus sportinių trofėjų kolekcijoje – „Grand Finals“ auksas ir bronza. / lenktyniulinija.lt nuotr.

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Pernai „Grand Finals“ varžybos buvo surengtos Bahreine, pergales šventė M. Tankevičius („DD2 Master“ klasė) ir Majus Mazinas („Junior“), penktas buvo E. Čapkauskas („Micro“), tryliktas – Jokūbas Vaškelis („Mini“).

2024-aisiais Italijoje bronzą pelnė M. Tankevičius („DD2 Master“), 2022 m. Portugalijoje sidabrą – Majus Mazinas („Micro“). 2013-aisiais JAV triumfavo Simas Juodviršis („DD2“).

„Rotax Max Challenge Lithuania“ sezoną užbaigs penktasis etapas rugsėjo 19-ąją Kandavoje, kur mūsų šalies sportininkai susitiks su Latvijos ir Estijos lenktynininkais.

Paaiškės ne tik Lietuvos čempionai ir prizininkai – kai kuriems sportininkams tai bus paskutinė galimybė žengti lemiamą žingsnį „Grand Finals“ link.

Šiame straipsnyje:
Kartingo varžybos Rotax Max Challenge Grand Finals
Timas Rimas
Emilis Čapkauskas

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