Išrinkti geriausi vairuotojai Lietuvoje

Būrys dalyvių

Geriausią rezultatą parodė klaipėdietis Tomas Benetis. Vyras prisipažino, kad jam padėjo ne tik sukauptos žinios, bet ir tai, kad "Geriausio Lietuvos vairuotojo" konkurse dalyvauja nebe pirmus metus.

Į finalinį "Geriausio Lietuvos vairuotojo" konkurso etapą atvyko beveik 30 dalyvių, laimėjusių atskirus etapus, vykusius didžiausiuose Lietuvos miestuose.

Jų laukė ne tik išbandymai automobiliais, kai reikėjo tiksliai įveikti sudėliotą slalomo trasą, parodyti vairavimo žinias bekelės trasoje ir atlikti kitas užduotis.

Į geriausiojo vardą pretenduojantys vairuotojai privalėjo pademonstruoti ir pastabumą, rengdami automobilį kelionei, išgirsti ir pasakyti, kokio automobilio variklio garsą girdi, atpažinti skirtingų modelių interjerus ir pademonstruoti dedukcinį mąstymą atpažįstant, kokie skysčiai išdėlioti vairuotojams prieš akis.

Iš viso susirinkusiems teko įveikti net aštuonias skirtingas užduotis, tačiau dar keturi konkurso dalyviai pretendavo į geriausio techniko vardą, tad jiems buvo skirta viena papildoma užduotis.

Nustebino žiniomis

Geriausio techniko vardas atiteko Kęstučiui Taškūnui, kuris "Geriausio Lietuvos vairuotojo" konkurse yra ne kartą skynęs laurus. Šįkart K.Taškūnas nustebino net ir visko mačiusius konkurso komisijos narius, mat draudimo bendrovėje dirbantis vyras žiniomis ir greičiu aplenkė net profesionalius technikus.

Daugybė skirtingų rungčių parodė, kad ne visiems konkurso dalyviams viskas lengvai įkandama. Pavyzdžiui, pasiruošimo kelionei užduotyje ne vienas pamiršo patikrinti, ar visi ratai turi užtektinai veržlių, taip pat ir tai, ar yra kuo jas prisukti.

Užduotyje uždengtu spidometru toli gražu ne visiems buvo lengva išvystyti nurodytą greitį, o išvažiavę į trasą kai kurie vairuotojai gavo pylos už perteklinį sankabos maigymą, vairo laikymą viena ranka arba neteisinga pozicija. Spėjant, kurio automobilio variklio garsas girdimas, ne visi atskyrė "Mercedes-Benz AMG" variklį nuo "Honda Civic", arba F1 bolido garsą nuo "Lexus RC" modelio.

Skysčių atpažinimo rungtyje daugeliui gana lengvai sekėsi atskirti transmisinę alyvą ir stabdžių skystį, tačiau visiškai skaidrų iš tvarių žaliavų pagamintą "Neste MY" dyzeliną ne vienas palaikė vandeniu ar langų plovikliu. Sunkiausiai vairuotojams sekėsi atpažinti juodą arbatą, be to, ne vienas rusvą aliejų palaikė žaliąja arbata.

Dominavo klaipėdiečiai

Geriausia Lietuvos vairuotoja tapo Olga Židovlenkova, vairavimo instruktorė ir profesionali vairuotoja. Ši pergalė jai – ne pirmoji ir, nors, teisėjai juokavo, kad tiems, kurie konkurse jau yra nugalėję, buvo skirtos simbolinės laiko baudos, taip didinant galimybę išsiveržti į priekį dar nė karto nelaimėjusiems, jai tai nesutrukdė.

Tokį titulą O.Židovlenkova jau buvo pelniusi prieš porą metų, mat praėjusiais metais, kaip prisipažino pati, padarė klaidą ir tai sutrukdė jai nugalėti. Vis dėlto iš karto po pergalės O.Židovlenkova patikino, kad su varžovėmis susitiks ir kitąmet.

Geriausio jaunojo vairuotojo titulą iškovojo Domantas Pranys, o geriausiais Lietuvos vairuotojais tapo Tomas Kuprys, Julius Bučys, Benediktas Bočkus, Darius Gudauskas ir Tomas Benetis. Pastarasis pelnė pirmąją vietą, surinkęs daugiausia taškų. Įdomi detalė ta, kad iš geriausių vairuotojų penketo net keturi – iš Klaipėdos. Akivaizdu, juokavo konkurso organizatoriai, kad Klaipėda yra gerų vairuotojų miestas.