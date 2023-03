ES išgirdo ne vien Vokietiją – išimtys netaršiems automobiliams?

Numatė ir išimčių

Šiemet vasarį Europos Parlamentas (EP) balsavo už susitarimą, kad 2035 m. ES visi nauji lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės neišmestų anglies dioksido.

Buvo nustatyti tarpiniai išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslai iki 2030 m.: automobiliams – 55 proc., o furgonams – 50 proc. mažesnė tarša, palyginti su 2021 m.

Be to, buvo numatyta, kad nedaug transporto priemonių (nuo 1 tūkst. iki 10 tūkst. naujų automobilių arba nuo 1 tūkst. iki 22 tūkst. naujų furgonų) per kalendorinius metus pagaminančioms įmonėms iki 2035 m. pabaigos bus taikoma išimtis. Užregistruojantiems mažiau nei 1 tūkst. naujų transporto priemonių per metus išimtis bus taikoma ir toliau.

Pagal dabartinę visai netaršių ir mažataršių transporto priemonių (NMTP) skatinimo sistemą gamintojams, parduodantiems daugiau transporto priemonių, kurių išmetamųjų teršalų kiekis yra nuo nulio iki 50 g CO2/km, kaip antai elektromobiliai ir didelio efektyvumo laidu įkraunamos hibridinės transporto priemonės, taikomi mažesni išmetamųjų teršalų tikslai.

Oponentai susivienijo

Tačiau ES sprendimo kritikai tvirtino: priemonės – per drastiškos, nes alternatyva – elektromobiliai – daugumai gyventojų kol kas tiesiog neįperkami.

Oponentų gretose buvo ne vien Vokietija, bet ir Italija, Čekija, Lenkija, Portugalija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija.

Kontrargumentų pakete, be kita ko, buvo pasiūlymų iki 2035 m. naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų kiekį sumažinti tik 90 proc., o 100 proc. sumažinimą atidėti iki 2040 m. Lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju siūlyta iki 2035 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 80 proc., o iki 2040 m. – 100 proc.

Italija įspėjo Europos Komisiją (EK), kad pritars sprendimui tik tuo atveju, jeigu bus padaryta išimtis automobiliams, galintiems naudoti biodegalus.

Vokietija reikalavo taikyti išimtį automobiliams, varomiems elektrodegalais, argumentuodama, kad tokie degalai gali būti gaminami naudojant atsinaujinančiąją energiją ir iš oro sugaunant anglies dioksidą, todėl jie neskleidžia į atmosferą daugiau klimato kaitą sukeliančių teršalų.

Užtikriname Europos galimybes, išsaugodami klimato kaitai neutralų ir įperkamą judumą.

Bus naujas reglamentas

Diskusijas ir derybas galiausiai vainikavo kompromisinis susitarimas, o tai patvirtino EK pirmininkės Ursulos von der Leyen pavaduotojas Fransas Timmermansas ir Vokietijos transporto ministras Volkeris Wissingas.

„Užtikriname Europos galimybes, išsaugodami klimato kaitai neutralų ir įperkamą judumą, – teigė V. Wissingas. – Susitarėme dėl procedūrinių veiksmų ir kad nustatytas konkretus tvarkaraštis bus privalomas laikytis. Norime, kad procesas būtų baigtas iki 2024 m. rudens.“

F. Timmermansas taip pat nurodė, kad EK stengsis kuo greičiau parengti reglamentą dėl automobilių išmetamo anglies dvideginio kiekio standartų.