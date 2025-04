Būsimiems vairuotojams – daugiau informacijos

„Regitra“ kartu su vairavimo mokyklomis periodiškai nagrinėja instruktoriams kylančius klausimus, dažniausiai egzaminuojamųjų daromas klaidas, diskutuojama dėl egzaminų vertinimo kriterijų. Vien pernai „Regitros“ specialistai susitiko beveik su 400 vairavimo instruktorių.

„Glaudų bendradarbiavimą atspindi rezultatai: 2024-aisiais praktikos egzaminų išlaikymo procentas, palyginti su 2023 m., ūgtelėjo nuo 22 iki 24“, – teigė „Regitros“ vadovas Vaidas Dominauskas.

Atsižvelgdama į klientų poreikį „Regitra“ sudarė nacionalinį vairavimo mokyklų gidą, kurį nuo šiol bus galima rasti „Regitros“ tinklalapyje. Jis sudarytas pagal 2024 m. praktikos egzaminų išlaikymo rodiklį.

Tarp savo regiono lyderių – Alytaus profesinio rengimo centras (bendras B, C, CE kategorijų praktikos egzaminų išlaikymo rodiklis – 37,83 proc.), V. Žukausko įmonė (Kaunas, A, B, BE, C, CE, D kategorijos – 34,10 proc.), IĮ „Kęstas“ (Kauno apskritis, A, B, BE, C, CE, D, D1E kategorijos – 33,33 proc.), „Rigveda“ (Kaunas, A, B, BE, C, CE, D, DE kategorijos – 31,79 proc.), „ARV-Auto“ (Kaunas, A, B, BE, C, CE, D, DE, T kategorijos – 31,66 proc.), UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“ (A, B, C, CE, D, DE kategorijos – 31,17 proc.), Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (A, B, BE, C, CE, D kategorijos – 55,69 proc.), A. Bražaičio įmonė (Kalvarija, A, B, BE, C, CE kategorijos – 45,45 proc.), Panevėžio mokymo centras (A, B, BE, C, CE, D, DE kategorijos – 46,28 proc.), UAB „Biceda“ (Tauragė, A, B, BE, C, CE, D kategorijos – 44,36 proc.), Utenos rajono technikos sporto klubas (A, B, C, CE, D kategorijos – 42,68 proc.), viešoji įstaiga „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ (A, B, BE, C, CE, D kategorijos – 46,15 proc.), Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (A, B, C, CE, D kategorijos – 45,93 proc.), Jovito Stankevičiaus IĮ (Elektrėnai, A, B, BE, C, CE, D kategorijos – 45,78 proc.).