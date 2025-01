Bekelė – išbandymų erdvė ne vien senoliams

Tvirtumo nestokos

2026 m. „Defender“ prekių ženklas startuos Dakaro ralyje ir Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) pasaulio ralio reidų čempionate su naujus varžybų reikalavimus atitiksiančiu visureigiu, kurio pagrindu taps „Defender OCTA“ modelis.

„Defender“ varžysis tarp „Stock“ kategorijos dalyvių, kurioje rungiasi serijiniai gamykliniai automobiliai, tačiau nuo 2026 m. jie turės atitikti labai pakoreguotus reglamentus.

Nauji lenktyniniai automobiliai išsiskirs tvirta „Defender OCTA“ konstrukcija ir 4,4 l darbo tūrio dviejų turbinų benzininiu V8 varikliu.

Kiekvienas visureigis bus sukurtas naudojant tą pačią gamintojo D7x kėbulo architektūrą, transmisiją ir pavaros agregatus, kaip ir kuriant „Defender OCTA“ modelį.

D7x – lengva aliuminio monokoko konstrukcija, tris kartus tvirtesnė nei tradicinė rėminė visureigių konstrukcija, užtikrinanti įspūdingą sukimo standumą.

Paraiška: 2026-aisiais Dakaro ralyje ir pasaulio ralio reidų čempionate startuos „Defender OCTA“. / landrover.lt nuotr.

Darbai įsibėgėję

Bet kokią bekelę leidžiančios įveikti savybės ir galia yra kiekvieno „Defender“ automobilio pagrindas. Šios savybės būtinos ir kiekvienai ralio reidų lenktyninei transporto priemonei.

Todėl pasirinkti „Defender OCTA“ – greičiausią ir galingiausią kada nors sukurtą „Defender“ modelį – kaip pagrindą naujai Didžiosios Britanijos nuotykių prekių ženklo ralio reidų varžybų programai įgyvendinti buvo savaime suprantamas dalykas.

„Defender“ naudos du varžybų reikalavimus atitinkančius automobilius visuose penkiuose FIA pasaulio ralio reidų čempionato etapuose.

„Dakaro ralis – ypatingas iššūkis, tačiau „Defender OCTA“ sujungia nepaprastą našumą su neįtikinamomis „Defender“ galimybėmis ir ilgaamžiškumu. Tikiu, kad šis puikus pagrindas leis sukurti labai konkurencingą automobilį, – sakė M. Cameronas. – Turėjome viziją, kaip ateities ralio reiduose galėtų atrodyti gamykliniai modeliai, todėl labai nudžiugome, kad mūsų lūkesčius pavyko suderinti su kitais gamintojais, ASO ir FIA organizacijomis, kartu kuriant naujas „Stock“ klasės taisykles.“

„Mūsų laukia išsamaus pasirengimo, bandymų ir mokymosi metai, kad pasiruoštume 2026 m. Dakaro raliui. Komandos darbai jau gerokai įsibėgėję“, – atskleidė „JLR Motorsport“ generalinis direktorius Jamesas Barclay’us.

Bet kokią bekelę leidžiančios įveikti savybės – kiekvieno „Defender“ pagrindas.

Pirmtakas nenuvylė

„Defender“ patikimumą neseniai patvirtino Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius.

Dakaro ralio „Classic“ kategorijos automobilių lenktynes lietuviai, važiavę 46-erių metų senoliu „Land Rover 109 Station Wagon“, užbaigė bendroje įskaitoje užėmę trečią vietą.

K. Raišys su mechanikų komanda sunkų gyvenimą mačiusį, tačiau vis dar važiuojantį legendinio „Defender“ pirmtaką „Land Rover 109 Station Wagon“ lenktynėms pradėjo ruošti likus mėnesiui iki išplukdymo į Saudo Arabiją.

Apie rimtesnius testus nebuvo nė kalbos, tačiau ir trauktis nebebuvo kur. Lietuvių ekipažas į Dakarą iškeliavo be jokios techninės pagalbos, susimetę palapines į bagažinę, o atsargines dalis – į varžovų sunkvežimį.

Antrai jaunystei prikeltas visureigis nustebino kantrumu ir puikiomis pravažumo savybėmis. Per dvi savaites defenderiukas (anot K. Raišio) patyrė vos kelias technines problemas. Viena jų – kurioziška: nutrūkus akseleratoriaus trosui, I. Daunoravičius puskilometrį iki greičio ruožo finišo važiavo palindęs po pakeltu variklio dangčiu, ranka valdydamas akseleratorių, o K. Raišys tuo metu žiūrėjo į kelią išlindęs per šoninį langą. Be to, „Rover V8“ variklis suteikė automobiliui dar daugiau charakterio, džiugino ekipažą ir žiūrovus savo garsu.

K. Raišys ir I. Daunoravičius – vieninteliai lietuviai, iš 2025 m. Dakaro ralio parvežę tik prizininkams įteikiamą Beduino statulėlę.