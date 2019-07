Automobilių šiemet nuperkama mažiau nei pernai

Ukrainos įtaka

Antrąjį ketvirtį Lietuvos automobilių rinkoje tęsėsi tendencijos, kurios pasitiko ir metų pradžią. Per 2019-ųjų antrąjį ketvirtį Lietuvoje įvyko 114,3 tūkst. automobilių sandorių arba 17,8 proc. mažiau nei tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu. Autoplius.lt komunikacijos vadovo Mato Buzelio teigimu, pokyčius rinkoje labiausiai pajuto naudotų automobilių pardavėjai.

"Vasario mėnesį naudotų automobilių eksportas į Ukrainą sumenko net kelis kartus. Tai tęsiasi iki šiol – sumažėjusią naudotų automobilių paklausą jaučia ne tik šios srities verslininkai, bet ir nuosavus automobilius parduodantys privatūs asmenys", – teigia M.Buzelis.

Automobilių rinkos ekspertas pabrėžia, kad Lietuvoje registruotų automobilių savininkų keitimo operacijų skaičius per antrąjį šių metų ketvirtį smuktelėjo beveik dešimtadaliu – 9 proc., o nuolatinei registracijai į Lietuvą įvežamų naudotų transporto priemonių sandoriai sumenko net 17,3 proc.

Populiariausi – vokiški

Lietuviai daugiausiai rinkosi naudotus vokiškus automobilius, o iš užsienio šalių įvežė senesnes transporto priemones. Beveik tris ketvirtadalius importo rinkos sudarė dyzelinu varomi modeliai, nors šio degalų tipo rinkos dalis po truputį mažėja.

Balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais populiariausios 11–15 metų amžiaus grupės automobiliai sudarė net 45 proc. visos naudotų automobilių importo rinkos. Optimistiškai nuteikia tai, kad 1–5 metų iš užsienio įvežtų automobilių paklausa per metus paaugo net 4,5 proc. punkto (iki 13,5 proc.), o 16 – 20 metų senumo transporto priemonių sandorių skaičius sumenko 5,4 proc. punkto (iki 14,4 proc.). Tačiau visa tai, anot M.Buzelio, yra tik pirkėjų iš Ukrainos deficito padariniai.

"Lietuviai buvo pripratę prie ukrainiečių. Jie pirkdavo viską – ne tik vidutinės kainos ar brangesnius automobilius, bet ir tokias transporto priemones, kurių Lietuvoje remontuoti ir eksploatuoti buvo ekonomiškai nebetikslinga. Pavėlavo tie, kurie savo senus automobilius norėjo parduoti ne tik greitai, bet ir už gerą kainą", – šių metų pokyčius akcentuoja automobilių rinkos ekspertas.

Kainų pokyčiai

Vidutinė naudoto automobilio rinkos kaina dėl padidėjusios naujesnių ir sumažėjusios senesnių automobilių sandorių proporcijos paaugo iki 4,3 tūkst. eurų. 2018 m. antrąjį ketvirtį šis rodiklis siekė 3,6 tūkst. eurų.

Naujų automobilių registracijų skaičius antrąjį ketvirtį viršijo visus lūkesčius. Per šį periodą šalyje užfiksuota daugiau tokio tipo sandorių nei per visus 2013-uosius metus – 14,6 tūkst. vnt. arba net 37,6 proc. daugiau nei per antrąjį praėjusių metų ketvirtį. Tačiau skubėti džiaugtis tokiais skaičiais neverta. "Būtų puiku, jeigu naujų automobilių rinka organiškai augtų tokiu tempu. Vis didesnė atsakomybė už butaforinį sandorių augimą atitenka reeksportui. Stebėdavomės, kaip per ketvirtį iš Lietuvos išvažiuodavo tūkstantis naujų automobilių. Vėliau srautas padidėjo iki 1,5 tūkst. modelių, o štai per pirmąjį 2019-ųjų ketvirtį iš Lietuvos dingo beveik 5 200 naujų automobilių. Reeksporto dydis pasiekė 45 proc. visos naujų automobilių rinkos. Negana to, ir toliau matome šio reiškinio augimo tendencijas", – naujų automobilių rinkos augimo priežastį įvardijo M.Buzelis.

Neskaitant reeksportuojamų automobilių markių, antrąjį šių metų ketvirtį lietuviai pirmenybę teikė naujiems "Toyota" modeliams, kurių užregistruota 1 687 vnt. (beveik penktadaliu daugiau nei prieš metus). Antroje vietoje – tautos pamėgti "Volkswagen" su 1 369 užregistruotais modeliais (5,3 proc. daugiau nei 2018-ųjų antrąjį ketvirtį). O į trečią poziciją išsiveržė prancūziškos "Renault" markės automobiliai, kurių parduota 750 vnt. – beveik trečdaliu daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.