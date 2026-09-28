 Nemalonus radinys „Magnum“ leduose: partija išimama iš prekybos

Nemalonus radinys „Magnum“ leduose: partija išimama iš prekybos

2026-09-28 14:36 kauno.diena.lt inf.

Valgomuosiuose „Magnum“ leduose radus svetimkūnį, sustabdytas šių ledų partijos tiekimas rinkai.

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<span>Nemalonus radinys „Magnum“ leduose: partija išimama iš prekybos</span>
Nemalonus radinys „Magnum“ leduose: partija išimama iš prekybos / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Valtybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pranešė gavusi vartotojo informaciją apie neaiškios kilmės svetimkūnį gamintojo UAB „Magnum ICC Lietuva“ šokoladinių valgomųjų ledų pakuotėje.

Inspektoriams atlikus neplaninį įmonės patikrinimą, vartotojo pateikta informacija pasitvirtino. Nustatyta, kad leduose aptiktas svetimkūnis yra nedidelė metalinė detalė, galimai atskilusi nuo fasavimo įrenginio.

Po patikrinimo „Magnum“ valgomųjų ledų su kakaviniu įdaru (9 proc.) ir šokoladinio pyrago gabaliukais (6,5 proc.) partijos tiekimas rinkai buvo nedelsiant sustabdytas, o produkcijos realizavimas apribotas.

VMVT nurodo, kad tyrimas dėl įvykio vis dar tęsiamas. Daugiau informacijos tarnyba žada pateikti jam pasibaigus.

Šiame straipsnyje:
Magnum ledai
svetimkūnis leduose
VMVT

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