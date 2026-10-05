 Viceministrė ramina: šiuo metu numatomi pakeitimai neturės įtakos gyvenimui loftuose

Viceministrė ramina: šiuo metu numatomi pakeitimai neturės įtakos gyvenimui loftuose

2026-10-05 09:58
Dovydas Tamosynas (ELTA)

Aplinkos ministerijai svarstant griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, viceministrė Asta Rokickienė gyventojus ramina ir teigia, jog šiuo metu numatomi pakeitimai nedarys jokios įtakos gyvenimui pastatuose, kurie yra negyvenamosios paskirties. 

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<span>Viceministrė ramina: šiuo metu numatomi pakeitimai neturės įtakos gyvenimui loftuose</span>
Viceministrė ramina: šiuo metu numatomi pakeitimai neturės įtakos gyvenimui loftuose / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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„Vyriausybės nutarimas išvis niekaip nedaro įtakos gyvenimo lofte ar gyvenimo sodo name, ar gyvenimo viešbutyje. Yra įvairių tų negyvenamųjų pastatų, kurie buvo pritaikyti gyvenimui ar pritaikomi“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo Aplinkos viceministrė.

Pasak jos, šis Vyriausybės nutarimas šiuo metu nieko nekeičia, išimtys būtų taikomos tik ekonominėms veikloms.

„Gyvenimas niekada nebuvo klasifikuojamas kaip ekonominė veikla. (…) Šiuo metu niekas tikrai šioje srityje nekeičiama“, – sakė A. Rokickienė.

Anot jos, nutarime yra išdėstyti kriterijai, kurie nustato kada galima užsiimti įvairia ekonomike veikla, kai neviršijamas tam tikras mastas gamybos ar paslaugų teikimui.

Viceministrės teigimu, nutarimo tikslas – praplėsti ekonomines veiklas, kai norima užsiimti smulkiu verslu.

ELTA primena, jog portalas „Delfi“ rašė apie tai, kad Aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.

Šiame straipsnyje:
Aplinkos ministerija
loftai
NT
Būstas
negyvenamosios patalpos

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