Viceministrė ramina: šiuo metu numatomi pakeitimai neturės įtakos gyvenimui loftuose

„Vyriausybės nutarimas išvis niekaip nedaro įtakos gyvenimo lofte ar gyvenimo sodo name, ar gyvenimo viešbutyje. Yra įvairių tų negyvenamųjų pastatų, kurie buvo pritaikyti gyvenimui ar pritaikomi“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo Aplinkos viceministrė.
Pasak jos, šis Vyriausybės nutarimas šiuo metu nieko nekeičia, išimtys būtų taikomos tik ekonominėms veikloms.
„Gyvenimas niekada nebuvo klasifikuojamas kaip ekonominė veikla. (…) Šiuo metu niekas tikrai šioje srityje nekeičiama“, – sakė A. Rokickienė.
Anot jos, nutarime yra išdėstyti kriterijai, kurie nustato kada galima užsiimti įvairia ekonomike veikla, kai neviršijamas tam tikras mastas gamybos ar paslaugų teikimui.
Viceministrės teigimu, nutarimo tikslas – praplėsti ekonomines veiklas, kai norima užsiimti smulkiu verslu.
ELTA primena, jog portalas „Delfi“ rašė apie tai, kad Aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.
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