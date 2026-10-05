Sava vieta pajūryje: kauniečius kviečia atrasti pušynų apsuptą „Ambersitį“

Kelionė iš Kauno į pajūrį dažnai prasideda atostogų planais. Ilgainiui gali atsirasti ir kita mintis – turėti čia savo namus. Vietą, į kurią galima sugrįžti savaitgaliui, praleisti vasarą su šeima ar ateityje įsikurti nuolat.
Renkantis tokią vietą svarbus jūros artumas, erdvė ir gamta. Tačiau kartu kyla klausimų apie būsimą kaimynystę: kaip vystysis aplinka, kokia infrastruktūra bus įrengta ir kokie susitarimai padės išlaikyti tvarką gyvenvietei augant?
Palangos prieigose, Kretingos rajone vystomame „Ambersityje“ apie šiuos dalykus galvojama nuo projekto pradžios. Beveik 35 hektarų teritorijoje suformuoti 233 gyvenamieji sklypai, kuriuose ilgainiui planuojama apie 400 namų. Vidutinis gyvenamosios paskirties sklypas – apie 11 arų.
Pajūris, kurį galima pasiekti kasdien
Nors gyvenvietė administraciškai priklauso Kretingos rajonui, ji kuriama Palangos prieigose – iki jūros automobiliu galima nuvažiuoti maždaug per 10 minučių.
Iš trijų pusių teritoriją supa Palangos miesto pušynai. Būsimi gyventojai galės išeiti į mišką ir naudotis jame esančiais keliais bei takais. Gamtos artumas čia gali tapti kasdienybės dalimi, o ne vien savaitgalio išvyka.
Netoliese yra įvairių aktyvaus laisvalaikio, pramogų ir poilsio vietų. Tai suteikia galimybę derinti ramesnę namų aplinką su pajūryje siūlomomis veiklomis visai šeimai.
Apie 10 mln. eurų – bendrai infrastruktūrai ir aplinkai
Į „Ambersičio“ bendrą infrastruktūrą planuojama investuoti apie 10 mln. eurų. Ši suma neapima privačių gyvenamųjų namų statybos.
Investicijos numatytos keliams, kvartaliniams vandentiekio ir nuotekų tinklams, lietaus vandens ir drenažo sistemoms, viešosioms bei rekreacinėms erdvėms, vandens telkinių aplinkai ir kitai bendrai gyvenvietės infrastruktūrai.
Teritorijoje suplanuoti du vandens telkiniai, žaliosios ir viešosios erdvės. Numatyta ir komercinė zona, kurioje, augant gyventojų skaičiui, galėtų atsirasti kasdien reikalingų paslaugų.
„Nuo pat pradžių žinojome, kad nenorime tiesiog parduoti sklypų ir palikti kiekvieną kurtis atskirai. Norime, kad ilgainiui čia atsirastų tvarkinga gyvenvietė, turinti savo charakterį ir bendruomenę“, – sako projektą vystančios UAB „Pajūrio gyvenvietė“ vadovas Domas Navickas.
Dėmesys šeimoms, ramybei ir tvarkai
Erdvūs sklypai leidžia šeimoms planuoti namus pagal savo poreikius ir finansines galimybes. Tarp projekto pirkėjų jau yra jaunų šeimų iš Kauno ir Vilniaus, taip pat Klaipėdos, Kretingos, Palangos bei kitų Vakarų Lietuvos vietų.
„Ambersityje“ siekiama architektūrinio vientisumo, numatytos bendrosios erdvės. Kartu siekiama kurti kaimynystę, kurioje žmonės pažįsta vieni kitus, atsižvelgia į šalia gyvenančius ir rūpinasi bendra aplinka.
Architektūrinį vientisumą padės išsaugoti su sklypų savininkais numatyta sutartis, apibrėžianti pagrindinius architektūrinės koncepcijos ir statybų organizavimo principus. Taip būsimi gyventojai iš anksto žinos bendrą gyvenvietės vystymo kryptį ir susitarimus.
Ilgalaikis projektas, kuriame darbai jau vyksta
Tinkamos teritorijos tokio masto gyvenvietei ieškota kelerius metus. Vertinta gamtinė aplinka, teritorijų planavimo ir infrastruktūros įrengimo galimybės, geologija bei ilgalaikis vietos potencialas.
Projektą vysto UAB „Pajūrio gyvenvietė“. Pagrindiniai komandos nariai turi kelių dešimtmečių nekilnojamojo turto vystymo ir statybų patirtį, sukauptą Vilniaus mieste ir rajone.
„Ambersitis“ kuriamas etapais, infrastruktūros darbai jau vyksta. Pirmojo etapo infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus planuojama užbaigti 2027 metų antrąjį–trečiąjį ketvirtį. Pirmųjų nuolatinių gyventojų tikimasi apie 2028 metus, o visos gyvenvietės vystymui numatomas maždaug penkerių metų laikotarpis.
„Šiandien čia dar vyksta darbai, tačiau mes žiūrime gerokai toliau. Norime, kad po kelerių metų tai būtų gyva, tvarkinga gyvenvietė, kurioje žmonės ne tik turi namus, bet ir pažįsta savo kaimynus“, – sako D. Navickas.
Kauniečių šeimoms, svarstančioms apie savą vietą pajūryje, „Ambersitis“ atveria galimybę susikurti namus erdviame sklype, šalia Palangos pušynų ir lengvai pasiekiamos jūros – gyvenvietėje, kurios aplinka ir vystymo principai apgalvojami iš anksto.
Daugiau informacijos apie projektą – www.ambersitis.lt.
Naujausi komentarai