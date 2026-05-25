 Žiniasklaida: buvusi Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už daugiau nei 3 mln. eurų

Žiniasklaida: buvusi Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už daugiau nei 3 mln. eurų

2026-05-25 10:30
BNS inf.

Buvusi žlugusio Ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3,3 mln. eurų, rašo portalas „Verslo žinios“.

<span>Žiniasklaida: buvusi Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už daugiau nei 3 mln. eurų</span>
Žiniasklaida: buvusi Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už daugiau nei 3 mln. eurų / T. Biliūno/BNS nuotr.

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Anot jo, daugiau nei penkerius metus įmonei „Boslita Investment“ priklausęs poilsio pastatas Purvynės gatvėje kovo pabaigoje buvo perleistas fiziniams asmenims.

Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Baltic Sotheby's International Realty“ ekspertas Robertas Karalius, atstovavęs pardavėjai, „Verslo žinioms“ patvirtino patį faktą, tačiau teigė negalintis atskleisti detalių dėl konfidencialumo.

BNS 2021 metais rašė, kad „Boslita investment“ iš varžytinių namą Nidoje įsigijo už 2,15 mln. eurų.

Pasak žiniasklaidos, V. Romanovo namas 2013 metais iš karto po jo veiklos sustabdymo buvo perrašytas buvusiai banko darbuotojai Olgai Jachniuk. Tais pačiais metais jis buvo areštuotas. 

Šiame straipsnyje:
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