 VMVT praneša džiugią žinią kiaušinių mėgėjams

VMVT praneša džiugią žinią kiaušinių mėgėjams

2025-10-14 17:14
ELTOS inf.

Nuo pirmadienio atnaujintas „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas ir jų pakavimo veikla, praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

VMVT praneša džiugią žinią kiaušinių mėgėjams
VMVT praneša džiugią žinią kiaušinių mėgėjams / P. Peleckio / BNS nuotr.

Anot jos, sprendimas priimtas įvertinus įmonės veiksmų efektyvumą bei atlikus pakartotinius tyrimus, kuriais taršos nenustatyta.

Šio gamintojo kiaušinių tiekimas, gyvų paukščių judėjimas buvo laikinai sustabdyti nuo rugsėjo 5 d., po to, kai VMVT, atlikusi išplėstinį tyrimą, aptiko salmonelės bakterijų dalyje paukštidžių ir vištų kiaušiniuose.

Kaip nurodo tarnyba, įvertinus riziką vartotojų sveikatai, buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti visų šio gamintojo kiaušinių tiekimą rinkai, kol bus identifikuotas užkrato šaltinis bei atlikti papildomi tyrimai ir būtinieji dezinfekcijos darbai.

„Vievio paukščiai“ atliko visus būtinus veiksmus, kad tarša būtų visiškai eliminuota“, – pranešime cituojamas VMVT Priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis.

Kaip skelbia, tarnyba, įmonė įpareigota ir toliau nuosekliai vykdyti kontrolės priemones, užtikrinančias saugios ir kokybiškos produkcijos tiekimą vartotojams.

Šiame straipsnyje:
VMVT
Vievio paukščiai
prekyba kiaušiniais
kiaušiniai
atnaujinta prekyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų