VMVT įspėja pirkusius šią prekę: „Vievio paukščiai“ produkcijoje – užkratas

Bakterija aptikta pas gamintoją paukštidėse ir vištų kiaušiniuose, todėl VMVT atlieka išplėstinį tyrimą, siekdama identifikuoti užkrato paplitimą. Tarnybos inspektoriai šiuo metu tikrina visą žaliavų tiekimo grandinę, gamybos procesus, produktų atsekamumą.
Taip pat laikinai stabdoma UAB „Vievio paukščiai“ kiaušinių pakavimo veikla, gyvų paukščių judėjimas, įmonei nurodyta atlikti gamybos inventoriaus bei kiaušinių pakavimo įmonės patalpų dezinfekciją.
VMVT primena, kad salmonelės bakterijos greitai žūva aukštesnėje nei + 70 °C temperatūroje. Vartotojai gali sumažinti riziką susirgti nuo galimai salmonelėmis užkrėstų maisto produktų laikydamiesi tinkamos rankų ir maisto tvarkymo higienos bei ruošiant maistą tinkamoje temperatūroje.
Tyrimas tęsiamas.
