VMI konfiskuotus automobilius parduos konkurso būdu

Inspekcijos teigimu, toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į klientų skundus ir atlikus tarpininkaujančių įmonių patikrinimus, kurių metu buvo nustatyta pažeidimų susijusių su bandymais manipuliuoti automobilių kainomis, riboti galimybes klientams apžiūrėti transporto priemones, vėlavimu atsiskaityti su VMI ir kt.
Perėmus automobilių pardavimo procesą, jis kaip ir anksčiau bus organizuojamas dviem būdais. Automobiliai, kurių vertė didesnė kaip 5 tūkst., bus parduodami konkurso būdu, o pigesnės transporto priemonės – tiesiogiai klientui.
