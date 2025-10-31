 Vėlinių savaitgalį keisis „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas

Vėlinių savaitgalį keisis „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas

2025-10-31 10:39
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Prasidedant Vėlinių savaitgaliui, keisis banko „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas. 

Vėlinių savaitgalį keisis „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas
Vėlinių savaitgalį keisis „Luminor“ klientų konsultavimo ir skambučių centrų darbo laikas / R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Spalio 31-ąją, penktadienį, Šiaulių prekybos centre „Akropolis“ veikiantis banko klientų konsultavimo centras dirbs įprastu laiku – nuo 10 iki 21 valandos. Kitų miestų „Luminor“ klientų konsultavimo centrai šią dieną veiks viena valanda trumpiau nei įprasta, o skambučių centras klientams bus pasiekiamas nuo 8 iki 20 valandos.

Lapkričio 1-ąją, šeštadienį, Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras taip pat dirbs nuo 10 iki 21 valandos, tačiau kiti klientų konsultavimo centrai šią dieną visai nedirbs.

Nors skambučių centras šią dieną klientų nekonsultuos, tačiau, esant būtinybei užblokuoti mokėjimo kortelę, tai bus galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444, praneša „Luminor“. 

Šiame straipsnyje:
Luminor
Vėlinių savaitgalis
Darbo laikas
keisis laikas
klientų konsultavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų